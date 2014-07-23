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القيادة الفلسطينية تدعو لاجتماع فوري لـ«الفصائل» في القاهرة

  • مصر
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دعت القيادة الفلسطينية، في الساعات الأولى من صباح الأربعاء، إلى اجتماع فوري للفصائل الفلسطينية في القاهرة لبحث «العدوان» الإسرائيلي على قطاع غزة.

وقالت القيادة ممثلة بأعضاء اللجنتين التنفيذية لمنظمة التحرير والمركزية لحركة فتح بعد اجتماع طارئ لها برئاسة الرئيس الفلسطيني محمود عباس في رام الله، إنها قررت العمل بشكل عاجل على «تعزيز وحدة الصف الوطني تحت لواء منظمة التحرير بالدعوة لاجتماع فوري لقادة العمل الوطني الفلسطيني من خلال الإطار القيادي المؤقت لمنظمة التحرير في القاهرة».

وأعربت القيادة عن «ثقتها بأن التي كانت دائما سندا إلى فلسطين وحامية لمشروعها الوطني في الحرية والاستقلال سوف تواصل رعايتها لوحدة القوى الوطنية الفلسطينية ووحدة القرار والموقف الوطني الفلسطيني لوقف نزيف غزة».

وأكدت القيادة على التضامن مع غزة وأن مطالبها بـ«وقف العدوان ورفع الحصار بكل أشكاله هي مطالب الشعب الفلسطيني بأسره، وهي الهدف الذي تكرس القيادة الفلسطينية كل طاقاتها من أجل تحقيقه».

ودعا بيان القيادة الفلسطينية إلى أوسع تحرك شعبي فلسطيني متواصل «تعبيرا عن وقوفنا الثابت مع غزة البطولة ومقاومتها الباسلة ضد جيش العدوان وإجرامه المتواصل».

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