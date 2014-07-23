محافظ المنيا يقرر إنشاء 9 منافذ تسويقية وتطوير 188 مجمعا استهلاكيا

قرر اللواء صلاح الدين زيادة، محافظ المنيا إقامة 9 منافذ رئيسية ثابتة بكافة مراكز المحافظة للمواد والسلع الاستهلاكية والغذائية بأسعار مخفضة بالتنسيق مع الوحدات المحلية والغرفة التجارية ومديرية التموين، وذلك لضبط الأسعار ودعم محدودي الدخل ومواجهة الغلاء .

كما أعلن المحافظ أنه سيتم تطوير 188 مجمعًا استهلاكيًا موزعين على مدن ومراكز المحافظة لتطويرهم من خلال خطة بالتنسيق مع الغرفة التجارية، والشركة العامة لتجارة الجملة لتحديد احتياجات هذه المجمعات من السلع الأساسية المرغوبة من جمهور المستهلكين .

وأضاف أنه سيتم تحديد الشركات والمصانع المنتجة للسلع سواء كانت شركات خاصة أو مصانع تابعة لجهاز الخدمة الوطنية للقوات المسلحة وذلك لضمان توافرها ووصولها إلى جميع المستهلكين بأسعار مناسبة ومخفضة تناسب كافة الدخول وتخفيف العبء عن الأسر المصرية والمواطن البسيط.

جاء ذلك خلال الاجتماع الطارئ الذي عقده المحافظ لمراقبة الأسواق وضبط أسعار السلع الغذائية والمواد الاستهلاكية بحضور اللواء أسامة ضيف سكرتير عام المحافظة والأجهزة الرقابية والتنفيذية بالمحافظة.

وشدد المحافظ على أنه لا تهاون مع من يتلاعب بالأسعار، كما سيتم محاسبة المخالفين طبقاً للقانون كما ناشد المحافظ المواطنين سرعة الإبلاغ عن أي تجاوزات في أسعار السلع بكل أنواعها سواء بإبلاغ التموين أو جهاز حماية المستهلك أو مباحث التموين للتعامل الفوري مع هذه المخالفات أولا بأول.