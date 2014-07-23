أمن المنيا ينفي ضبط إرهابي متورط في حادث الفرافرة بنطاق المحافظة

نفت سلطات الأمن بالمنيا ضبط أي عناصر إرهابية متورط في ارتكاب حادث «الفرافرة» الإرهابي، الذي أسفر عن استشهاد 22 من رجال القوات المسلحة، داخل النطاق الإداري لمحافظة المنيا، حسبما تردد ونشر ببعض من المواقع الإخبارية.

وأكدت مصادر أمنية رفيعة بمديرية أمن المنيا، أنه تجري عمليات تمشيط واسعة بمناطق صحراوية في المنطقة الحدودية بين محافظتي المنيا والوادي الجديد، بالحدود الغربية، لرصد وضبط أي عناصر إرهابية من المتورطين في حادث الفرافرة الإرهابي الذي استهدف كميناً بمنطقة الفرافرة.

وتجري عمليات مداهمات واسعة بمناطق صحراوية في عمق الصحراء الغربية، في المناطق القريبة من الحد الفاصل بين محافظتي المنيا والوادي الجديد، التي شهدت الحادث، خشية أن يكون بعض العناصر الإرهابية قد استطاعت التسلل لمناطق جبلية بعمق الصحراء الغربية.