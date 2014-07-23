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"مكافحة الفيروسات الكبدية": عام 2015 سيشهد طفرة فى علاج فيروس سى

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أكدت الدكتورة منال حمدى السيد، عضو اللجنة القومية لمكافحة الفيروسات الكبدية، أن عام 2015 سيشهد طفرة فى الأدوية المعالجة لفيروس سى، فيما يتعلق بتنوع تلك الأدوية وفاعليتها العلاجية، موضحه أن اللجنة ستبدأ فى التفاوض لتوفير عقاقير جديدة داخل منعا لوجود أى نوع من الاحتكار من قبل مصنعى الأدوية.

وأضافت لـ"اليوم السابع"، أن توافر عدد مختلف من العقاقير يمنع الاحتكار من قبل مصنعى الأدوية، موضحة أن الوزارة حرصت على استمرار التفاوض لتوفير عقاقير جديدة لعلاج فيروس سى، بعد نجاحها فى التفاوض للحصول على شركة سوفالدى، لإتاحة كل الابتكارات الجديدة لعلاج مرضى الكبد للمريض المصرى.

وأوضحت منال السيد، أنه سيتم فتح باب التقدم لطلب العلاج بعقار سوفالدى، لعلاج مرضى فيروس سى، أول سبتمبر المقبل، مشيرة إلى أن تقديم العلاج سيبدأ بالمرحلة الأولى فى 8 مراكز من بين 26 مركزا تابعين للجنة القومية.

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