الجالاكتيكوس.. نسخة ' أر. بي. جي '

هل عاد الجالاكتيكوس؟ يبدو ذلك بعدما ضم ريال مدريد توني كروس وجيمس رودريجز لينضما إلى جاريث بيل وكريستيانو رونالدو وشابي ألونسو وكريم بنزيمة ولوكا مودريتش.

ريال مدريد يملك الآن ترسانة من اللاعبين في كل المراكز، الظهير الأيسر فيه فابيو كوينتراو مع مارسيللو، قلب الدفاع يحميه سيرخيو راموس وبيبي ويحميه رافايل فاران كبديل.

أحد أفضل مدافعي العالم بديل في ريال مدريد، هذا يدلك على قوة القائمة.

في الوسط هناك سامي خضيرا، لوكا مودريتش، ألونسو، أسير إيارامندي، إسكو، أنخل دي ماريا، حتى لو رحل أحدهم يظل الفريق مليئ بالأسماء القوية بعدما انضم إليهم كروس.

والهجوم يتقدمه كريستيانو وبيل وهداف كأس العالم جيمس رودريجز وكريم بنزيمة ويعود إليهم بعد التعافي من الإصابة خيسي.

إنهم حقا جالاكتيكوس..

لكن جالاكتيكوس من نوع مختلف.. أقوياء بدنيا بشكل غير عادي، عكس نسخة 2001.

في 2001 كانت تشكيلة ريال مدريد من أبرز نجوم العالم، تضم السحرة زيدان وبيكام وفيجو وراؤول ورونالدو.

أغلب هؤلاء لم يكن قويا بدنيا، لكن الكرة تتحول إلى سحر بين قدميه.. أما الآن فالجالاكتيكوس قوي.

لكن كريستيانو شيء آخر، قال عنه تييري هنري "نجم مصنوع بفضل كثرة التدريبات".. وبيل "القاطرة البشرية" بوصف عصام الشوالي المعلق الرياضي الشهير..

جالاكتيكوس 2014 هم نسخة الماكينات، أو أر.بي.جي، وهو استخدام للحروف الأولى من أسماء رونالدو وبيل وجيمس..

جالاكتيكوس من 2001 فازت بالليجا مرة وبدوري الأبطال مرة.. فماذا عن نسخة 2014؟