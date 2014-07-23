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ارتفاع حصيلة قتلى اشتباكات بنغازي إلى 37 قتيلاً

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ارتفاع حصيلة قتلى اشتباكات بنغازي إلى 37 قتيلاً ارتفاع حصيلة قتلى اشتباكات بنغازي إلى 37 قتيلاً

ليبيا

ارتفعت حصيلة قتلى اشتباكات الأمس بمدينة بنغازي الليبية، أمام معسكر 319 والكتيبة 21 صاعقة ضد جماعات مسلحة إلى 37 قتيلا بينهم جنود من الصاعقة والمعسكر 319.

وقال مصدر طبي بمركز بنغازي الطبي مساء اليوم الثلاثاء إن المركز استقبل منذ أمس حتى اليوم 29 قتيلا جراء اشتباكات بنغازي .. مضيفا أن حصيلة القتلى ارتفعت بعد أن نقل الهلال الأحمر 14 جثة من معسكر 319 بمنطقة بوعطني في بنغازي.

وفي السياق ذاته، أكدت مسئولة المكتب الإعلامي بمستشفى المرج مبروكة صالح حسن أن المستشفى استقبل ثمانية قتلى جراء اشتباكات الأمس.

كان ميلود الزوي الناطق الرسمي باسم القوات الخاصة صرح الليلة الماضية، بأن 16 شخصا قتلوا وأصيب 100 جراء اشتباكات أمام كتيبة 21 صاعقة ومعسكر 319.

وتشهد مدينة بنغازي انفلاتا أمنيا كبيرا يتمثل في اغتيالات لعسكريين وأمنيين و مدنيين واختطاف للعمالة الأجنبية بالمدينة وقذف متبادل بين قوات اللواء خليفة حفتر وانصار الشريعة، ما أدى إلى مقتل وإصابة العشرات من المدنيين.

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