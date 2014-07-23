خطة جاريدو.. والتركيز على صنع ' رباعيات الأجنحة ' في الأهلي

يركز الإسباني خوان كارلوس جاريدو المدير الفني الإسباني الجديد للأهلي على تدريب لاعبيه على الاختراق من الأجناب، لتكون هي الطريقة الهجومية في ضرب حصون منافسيه.

ويستعد الأهلي لمواجهة سيوي سبورت يوم السبت في الجولة الرابعة من مرحلة المجموعات من كأس الكونفدرالية.

وأظهرت متابعة مراسل FilGoal.com لمران الأهلي يوم الثلاثاء، اهتمام جاريدو بتدريب لاعبيه على الاختراق من الأجناب، والتركيز على الكرات العرضية.

تقسيمة جاريدو مختلفة، فالمدرب الإسباني يقسم لاعبيه إلى 4 مجموعات، بحيث تلعب كل مجموعة أمام أخرى.

هذه الطريقة تركز على منح مهام مختلفة للأجنحة وظهراء الأجناب في خطة الأهلي.

وتألق وليد سليمان جناح الأهلي العائد من فترة غياب طويلة بسبب الإصابة في المران.