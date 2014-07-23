ليلى علوي تكشف لسيدتي نت: زرتُ طبيباً نفسياً

أكدت الفنانة المصرية ليلى علوي في تصريحات خاصّة لسيدتي نت أنها انتهت من تصوير كل مشاهدها في مسلسل "شمس" يوم الأحد، موضحةً أنها ستتفرغ لقضاء باقي الشهر مع زوجها ونجلها خالد، خصوصاً وأنها كانت مشغولة منذ شهور.

وأوضحت ليلى أنها سعيدة جداً بردود الأفعال التي تلقتها عن مسلسلها، وأشادت بفريق العمل كله بقيادة المخرج الرائع خالد الحجر حسب ما وصفته.

وأوضحت علوي أن العمل أرهقها جسدياً وذهنياً ونفسياً، وكشفت أنها اضطرت لزيارة طبيب نفسي من أجل الإطلاع على مرض "الوسواس القهري" لتتمكن من تجسيد شخصية "شمس" التي تعاني من هذا المرض بإتقان ومصداقية، مشيرة إلى أنها اكتشفت الكثير عن عالم هذا المرض.

يذكر أن مسلسل "شمس" يشارك في بطولته إلى جانب ليلى علوي كل من الفنانين: سميرة عبد العزيز، وهاني عادل، وملك قورة، وطارق الإبياري، وسهر الصايغ.

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