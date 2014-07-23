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إلهام شاهين: مُلفِّق صورتنا ونحن نرفع "كلنا شاؤول" هو إنسان قذر

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إلهام شاهين: مُلفِّق صورتنا ونحن نرفع "كلنا شاؤول" هو إنسان قذر إلهام شاهين: مُلفِّق صورتنا ونحن نرفع "كلنا شاؤول" هو إنسان قذر

الثلاثاء 22-07-2014 22:37

تفاجأ روّاد موقع التواصل الاجتماعي "فيس بوك" بصورة تجمع مجموعة من فناني مثل: يسرا، وإلهام شاهين، وغادة رجب، ونادية الجندي، والإعلامية هالة سرحان، وحسين فهمي، وكريم عبد العزيز وغيرهم، وهم جميعاً يرفعون لافتة مكتوب عليها "كلنا شاؤول" وهو ما أثار غضب العديد من المتابعين، الذين تسألوا عن حقيقة الصورة.

 

والجدير ذكره أن الجندي الإسرائيلي شاؤول أرون كان قد تم آسره اليوم من قبل كتائب القسام.

 

من جانبه موقع سيدتي نت اتصل بـإلهام شاهين للتأكد من حقيقة الأمر، فأعربت الفنانة عن انزعاجها من الصورة التي لم تشاهدها إلا بعد أن قمنا بإرسالها لها، مشيرةً إلى أن هذه الصورة ملفّقة، ووصفت من قام بتركيبها بأنه صاحب نوايا خبيثة وأكدت أنه شخص قذر يريد الهجوم على المصريين بشكل عام وليس على الفنانين فقط.
 

وأوضحت شاهين أن الصورة تم التقاطها أثناء إحدى المسيرات التي شاركت فيها والمطالبة بسقوط النظام في ثورة 30 حزيران/يونيو وذلك مع عدد من الإعلاميين والفنانين.

 

 

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