رصدت شركات الإنتاج مبلغ 6 ملايين جنيه كلفة الحملات الدعائية لأفلام العيد.

وقد تصدرت كلفة الحملة لفيلم "الفيل الأزرق" القائمة برقم 2 مليون جنيه، بينما جاء فيلم "جوازة ميري" بطولة ياسمين عبد العزيز بحملة كلفتها مليون ونصف، أما أحمد حلمي بفيلمه "صنع في مصر" فكانت كلفة حملته الأقل بقيمة مليون جنيه فقط، لأن الفنان نفسه شارك في إنتاجه مع شركة "نيو سينشري". وأبلغ حلمي الشركة أنه لا يعتمد على الدعاية بشكل مباشر بل على ثقة الجمهور في أفلامه، خصوصاً وأنه يتصدر الإيرادات السينمائية منذ ما يزيد عن 5 أعوام.

أما فيلم "الحرب العالمية الثالثة" للثلاثي: شيكو، وهشام ماجد، وأحمد حمدي فقد تم رصد كلفة حملته الدعائية بفيمة 750 ألف جنيه، وهو نفس الرقم الذي رُصد لفيلم محمد لطفي الجديد "عنتر وبيسه".

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