نجوم عشقوا الحياة ولكنهم رحلوا في شهر رمضان

بالرغم من حضورهم الإبداعي والفني في شهر رمضان الكريم إلا أنهم رحلوا في هذا الشهر الفضيل، وفازوا بأمنية كل مؤمن بالرحيل في الشهر الكريم. سيدتي نت يرصد هؤلاء:

حسين الإمام

ملحن وكاتب أغاني وموزع وكاتب سيناريو وحوار وممثل مصري ومقدم برامج ومغني. هو إبن المخرج حسن الإمام، قدّم وأخوه مودي الإمام العديد من الألحان والألبومات الغنائية، وكوّن معه ثنائي غنائي وموسيقي، وأطلقا سوياً 5 ألبومات غنائية.

لكن في الفترة الأخيرة قرر حسين الإمام الابتعاد عن النمط التجاري في وضع الألحان لأغاني الأفلام، وقرر تأليف بعض الألحان بحريته نظراً لامتلاكه استوديو خاص به.

وتُوفِّيَ الإمام في هذا الشهر الكريم، شهر رمضان، عن عمر يناهز 63 عاماً بمنزله في الريف الأوروبي على إثر أزمة قلبية مفاجئة وحادة أصابته قبل وصول سيارة الإسعاف لإنقاذه، وبذلك لم يستطع الفنان من مشاهدة مسلسله " كلام على ورق" الذي يُعرض حالياً.

حسن الأسمر

عندما نتذكر الفنان حسن الأسمر نتذكر صوتاً مهماً ومطرباً شعبياً، أمتع الناس لأعوام طويلة. وقد رحل الأسمر عن عالمنا يوم 7 أب/أغسطس من العام 2011، وذلك خلال أيام شهر رمضان المبارك، وكان سبب وفاته إصابته بأزمة قلبية حادة في مستشفى "كليوباترا" بمصر الجديدة، وكان عمر الأسمر آنذاك يناهز الـ 51 عاماً.

حسين الشربيني

هذا الفنان المتميز الذي شارك أبطال السينما والتلفزيون في العديد من الأفلام والمسلسلات، ونجح عبر أدواره الثانية أن يثبت حضوره ويحفر اسمه في وعي وذاكرة المشاهدين بخفّة روحه وأدائه الرفيع، رحل عن عالمنا يوم 14 أيلول/سبتمبر من العام 2007، خلال أيام شهر رمضان بينما كان جالساً على مائدة الإفطار.

وكان الفنان قد توقّف عن العمل قبل وفاته بـ5 أعوام، إثر إصابته بكسر في مفصل القدم اليسرى بعد أن اختلّ توازنه وذلك في العام 2002.

مديحة كامل

صاحبة أجمل وجه بريء في السينما المصرية، والتي اعتزلت التمثيل في وقت مبكر نسبياً، بعد أن عانت من مرض القلب وبعض المشاكل الصحية. وقد توفّت كامل في منزلها يوم 13 كانون الثاني/يناير عام 1997، الذي وافق مع أحد أيام شهر رمضان، ويقال أن الفنانة توفّت بعد أدائها صلاة الفجر مع ابنتها وزوج ابنتها، فيما رحلت عن عمر ناهز الـ 48 عاماً.

هند رستم

هي واحدة من قلة الفنانات اللواتي ما زلن بقوة على الساحة الفنية رغم غيابها الفعلي. هي الفنانة التي سلبت عقول وإعجاب الجمهور، كما لقّبها البعض بـ "مارلين مونرو العرب".

وقد بدأت الفنانة الانطلاق في مجال الفن عبر أدوار صغيرة وهامشية للغاية، إلى أن وصلت إلى التربّع على عرش النجومية وذلك عبر أعمالها السينمائية العديدة والمميزة. وقد رحلت رستم في شهر رمضان يوم 8 أب/أغسطس من العام 2011، عن عمر ناهز الـ 79 عاماً.

كمال الشناوي

كان أحد أهم نجوم السينما المصرية لأعوام طويلة، ومن القلائل الذين عبروا الزمن واستمروا في العطاء منذ بدايتهم وحتى وفاتهم؛ هو الفنان كمال الشناوي صاحب رصيد عملي وفني كبير، حيث قدم أكثر من 200 عملاً في السينما والتلفزيون. وقد رحل الفنان عن عالمنا في شهر رمضان وتحديداً يوم 22 أب/ أغسطس من العام 2011 ، عن عمر يناهز الـ 86 عاماً.

أنور وجدي

لم يكن فناناً عادياً كأي من أبناء جيله وزملائه، فقد كان مشروعاً فنياً متكاملاً، ومؤسسة إبداعية ضخمة؛ إنه الفنان والممثل والمنتج والمخرج الشهير أنور وجدي، فتى السينما الأول في أربعينيات وخمسينيات القرن العشرين والذي ترك بصمة فنية قوية قبل أن يرحل بشكل مفاجئ خلال شهر رمضان يوم 14 أيار/مايو من العام 1955، إثر إصابته بمرض وراثي كان يعاني منه وهو مرض "الكُليَة متعدّدة الكيسات".

فاطمة رشدي

تُعدّ الفنانة والممثلة الكبيرة فاطمة رشدي من أسبق وألمع الأسماء في مجال المسرح والتمثيل المصري وهي من الثروات الفنية والعلامات التي يندر ويصعب تكرارها في تاريخ المسرح والسينما.

بدأت الفنانة رحلتها الفنية في أوائل القرن العشرين، واعتزلت في ستينيات القرن ذاته، وقد رحلت فاطمة رشدي في شهر رمضان المبارك، تحديداً يوم 23 كانون الثاني/ يناير من العام 1996، وكانت تبلغ من العمر وقتها 87 عاماً.