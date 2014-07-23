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أسامة منير ردا على اجتزاء إسرائيل تصريحاته عن حماس "تولع بجاز وسخ"

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قال الإعلامى أسامة منير مقدم برنامج "90 دقيقة" إن تعليقه عن حركة حماس عندما طالبت بالإشراف على معبر رفح كأحد شروط قبولها وقف العدوان الإسرائيلى، والذى نشر فى القناة الثانية الإسرائيلية قد اجتُزأ، موضحا أنه مثلما علق على شروط "حماس" وطلب منهم أن يتعقلوا فى مطالبهم، قال أيضا "تولع إسرائيل بجاز وسخ".

وأشار منير خلال برنامج "90 دقيقة" الذى يذاع على قناة "المحور"، إلى أن القناة الثانية الإسرائيلية اجتزأت تصريحاته ونشرتها على موقع اليوتيوب، كمحاولة لتصدير آراء العرب أنفسهم عن حماس دون أن يكون لهم دخل، منوها إلى أن مطالب حركة حماس لوقف العدوان غير منطقية مما جعله يبدى رأيه.

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