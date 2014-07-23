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لميس الحديدى: أحد منفذى حادث الفرافرة ضابط قوات خاصة مفصول من 7سنوات

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قالت الإعلامية لميس الحديدى، إن مصادر أكدت أن منفذى حادث الفرافرة إرهابيون ينتمون للقاعدة بليبيا وأنصار بيت المقدس ومجموعة عادل حبارة، مضيفة أن المتهمين رصدوا الكمين لمدة 4 شهور، وأقاموا بالقرب منه منذ أكثر من شهرين، مشيرة إلى أن أحد منفذى الحادث ضابط قوات خاصة فصل من الخدمة قبل 7 سنوات.

وأضافت الإعلامية، أن المصادر أشارت إلى أن الجيش بدأ الثأر بالقبض على 8 وتصفية 5 من مرتكبى حادث الفرافرة، لافتة إلى أن منفذى الحادث هم نفس المجموعة التى هاجمت الكمين نهاية يونيو الماضى، موضحة أن معسكرا للإرهابيين بمنطقة "الكفرة" فى ليبيا تموله دولة عربية.

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