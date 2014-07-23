لميس الحديدى: أحد منفذى حادث الفرافرة ضابط قوات خاصة مفصول من 7سنوات
قالت الإعلامية لميس الحديدى، إن مصادر أكدت أن منفذى حادث الفرافرة إرهابيون ينتمون للقاعدة بليبيا وأنصار بيت المقدس ومجموعة عادل حبارة، مضيفة أن المتهمين رصدوا الكمين لمدة 4 شهور، وأقاموا بالقرب منه منذ أكثر من شهرين، مشيرة إلى أن أحد منفذى الحادث ضابط قوات خاصة فصل من الخدمة قبل 7 سنوات.
وأضافت الإعلامية، أن المصادر أشارت إلى أن الجيش بدأ الثأر بالقبض على 8 وتصفية 5 من مرتكبى حادث الفرافرة، لافتة إلى أن منفذى الحادث هم نفس المجموعة التى هاجمت الكمين نهاية يونيو الماضى، موضحة أن معسكرا للإرهابيين بمنطقة "الكفرة" فى ليبيا تموله دولة عربية.
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