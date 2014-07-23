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مشادة كلامية على الهواء بين محمد رمضان وليلى غفران بسبب "ابن حلال"

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قالت الفنانة ليلى غفران، "حسبى الله ونعم الوكيل فى كل من أساء لى أو طعننى أو استغل اسمى ووجعى من أجل صناعة بطل تلفزيونى أو سينمائى، موضحة أن بطل مسلسل ابن حلال استغل دم ابنتها، مشددة على أنها ستقاضيه بسبب التعب النفسى الذى أصابها جراء هذا العمل الفنى الذى أثار الرأى العام ضدها على حد قولها.

وأضافت خلال اتصال هاتفى ببرنامج العاشرة مساءً الذى يقدمه الإعلامى وائل الإبراشى على قناة دريم2، أنها لن تترك حقها القانونى فى ذلك مطلقاً، لافتة إلى بطال العمل الدرامى أعلن أنه سوف يقتل بنت نجمة معروفة خلال العمل الدرامى له، وتابعت قائلة "الأخ الموجود مع حضرتك يا أستاذ وائل قال ذلك فى شبه إعلان قبل عرض المسلسل".

ورد الفنان محمد رمضان والذى كان فى حوار مع البرنامج أن يقاطعها قائلاً: "الأخ ده اسمه محمد رمضان يا مدام ليلى" فقاطعته "غفران" قائلة "أنا بتجهلك أنت تماماً" فرد رمضان قائلاً: "وأنا بتجهلك أيضا يا فندم".

واستطردت ليلى غفران قائلة: "أنا لا أريد من أحد أن يذكرنى بالموضوع كل شوية، وأنا هرفع قضية مش علشان أن الموضوع ده بتاعى ولكن علشان الرأى العام الذى هاج عليا، وأنا هكمل فى القضية للآخر بسبب التعب النفسى ده".

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