ضبط جزار يبيع لحوم الحيوانات النافقة للمواطنين بالفيوم

تمكنت حمله تموينيه مكثفه، شنتها مديرية التموين بالفيوم، على سوق برئاسة محمد إبراهيم خليفه وكيل وزارة التموين من ضبط جزار يبيع لحوم الحيوانات النافقة للمواطنين بالمحافظة وتم تحرير محضر بالواقعة وأحيل إلي النيابة التي تولت التحقيق.

وكانت حملة تموينية باشراف المهندس مصطفي القيسي مساعد وكيل الوزاره، ومكونة من حسن رجب مدير عام إدارة مركز أول ، وهشام سعيد رئيس الرقابة و المفتش احمد ممدوح بالاشتراك مع العقيد محمد الهامى رئيس مباحث التموين قامت بفحص اللحوم المعروضة في سوق الثلاثاء بمركز الفيوم.

وأثناء مرور الحملة كانت إحدى السيارات تلقى بأحد المواشى النافقه على جانبى الطريق وشاهدت الحمله الجزار و يوجد معه سكينه ويذبح العجل البقرى النافق بغرض إعاده بيعه للمواطنين.

وتم ضبط الجزار أثناء ذبحه العجل النافق وأخذ اللحوم الميته وتحرر محضر بالواقعه واخطرت النيابه التى تولت التحقيق.