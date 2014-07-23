سرقة 7 آلاف جنيه في عملية سطو مسلح في جنوب سيناء

نفذ مسلحون مجهولون سطو المسلح علي مستودع بوتاجاز بمنطقة أبو صويرة برأس سدر في جنوب سيناء واستولوا علي إيرادات المستودع المالية تحت تهديد السلاح.

> تلقي اللواء محمود الحفناوي، مدير أمن جنوب سيناء، بلاغ قسم شرطة رأس سدر يفيد تعرض مستودع ابو صويرة لأسطوانات البوتاجاز للسطو المسلح من قبل مسلحين كانوا يستقلوا سيارة ربع نقل بدون لوحات معدني وأقاموا تحت تهديد السلاح بسرقة ٧ آلاف جنيه من المستودع وبعض أسطوانات البوتاجاز وأربعة اجهزة موبايل حديثه من العاملين بالمستودع ولاذوا بالفرار في المناطق الجبليه الوعرة .

وقال شهود عيان إن المسلحين وأوثقوه العاملين بالمستودع بالحبال وتركوه وكان بعضهم ستقبل موتوسيكلات وتقوم أجهزة بتعقب الجناة للقبض عليهم وأخطرت النيابة العامة لتولي التحقيق.