الحكام يستقبلون المهنئين بالشهر الفضيل

استقبل صاحب السمو الشيخ حميد بن راشد النعيمي، عضو المجلس الأعلى، حاكم عجمان، بقصر الزاهر الليلة الماضية، بحضور سمو الشيخ عمار بن حميد النعيمي، ولي عهد عجمان، معالي حسين بن إبراهيم الحمادي، وزير التربية والتعليم، ومعالي سلطان بن سعيد البادي، وزير العدل، اللذين قدما للسلام وتهنئة سموه بمناسبة شهر رمضان المبارك.

وتقبل سموه التهاني بهذه المناسبة المباركة أيضاً من الشيوخ ومديري الدوائر الاتحادية والمحلية وأعيان البلاد وكبار رجال الأعمال والتجار والمسؤولين وجموع المهنئين الذين توافدوا على قصر الزاهر، داعين الله عز وجل أن يعيد هذه المناسبة على سموه بموفور الصحة والسعادة.

حضر اللقاءات الشيخ أحمد بن حميد النعيمي، ممثل صاحب السمو حاكم عجمان للشؤون المالية والإدارية، والشيخ عبدالعزيز بن حميد النعيمي، رئيس دائرة التنمية السياحية، والشيخ راشد بن حميد النعيمي، رئيس دائرة البلدية والتخطيط، والشيخ ماجد بن سعيد النعيمي، رئيس الديوان الأميري، وعدد من الشيوخ وكبار المسؤولين.

تبريكات

واستقبل صاحب السمو الشيخ حمد بن محمد الشرقي عضو المجلس الأعلى حاكم الفجيرة في قصر سموه بالرميلة مساء أمس، بحضور سمو الشيخ محمد بن حمد بن محمد الشرقي، ولي عهد الفجيرة، مايكل كوربين، سفير الولايات المتحدة الأميركية لدى الدولة، يرافقه القنصل الأمريكي، اللذين قدما للسلام على سموه وتهنئته بشهر رمضان المبارك.

وجرى خلال المقابلة تبادل الأحاديث الودية، ومناقشة الموضوعات ذات الاهتمام المشترك بين البلدين الصديقين.

كما استقبل سموه أحمد مطر المزروعي الرئيس التنفيذي لشركة الإمارات للغاز الطبيعي المسال، وكبار المسؤولين والتجار والمواطنين الذين قدموا للسلام على سموه، وتقديم التهاني والتبريكات بشهر رمضان المبارك، داعين المولى العلي القدير أن ينعم على سموه بموفور الصحة والعافية.

وحضر المقابلات الشيخ صالح بن محمد الشرقي، رئيس دائرة الصناعة والاقتصاد بالفجيرة، والشيخ الدكتور راشد بن حمد بن محمد الشرقي، رئيس هيئة الفجيرة للثقافة والإعلام، والشيخ مكتوم بن حمد بن محمد الشرقي، وعدد من الشيوخ والمسؤولين.

كما استقبل صاحب السمو الشيخ سعود بن صقر القاسمي، عضو المجلس الأعلى، حاكم رأس الخيمة، في قصر خزام أمس، معالي حسين بن إبراهيم الحمادي، وزير التربية والتعليم، الذي قدم للسلام على سموه، وتهنئته بمناسبة شهر رمضان المبارك.

وهنأ صاحب السمو حاكم رأس الخيمة معالي حسين بن إبراهيم الحمادي على توليه منصب وزير التربية والتعليم، متمنياً له التوفيق والنجاح في عمله.

حضر المقابلة الشيخ عمر بن صقر القاسمي، والشيخ أحمد بن صقر القاسمي، رئيس دائرة الجمارك والموانئ، رئيس هيئة المنطقة الحرة، والشيخ صقر بن خالد بن حميد القاسمي، رئيس مجلس إدارة مؤسسة رأس الخيمة للقرآن الكريم وعلومه، والشيخ صقر بن عبدالله بن حميد القاسمي، والشيخ خالد بن سعود بن صقر القاسمي، وعدد من المسؤولين.