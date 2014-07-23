500 ألف درهم من دبي للسيدات لصالح سقيا الإمارات

دعماً لمبادرة «سقيا الإمارات»، التي أطلقها صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة، رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، بهدف توفير مياه الشرب النظيفة لخمسة ملايين شخص في العالم، وانطلاقاً من التزام نادي دبي للسيدات بالمسؤولية المجتمعية ودعم المبادرات الخيرية والإنسانية، نظم النادي وللسنة الثانية على التوالي المعرض الخيري «التصميم للأمل»، والذي استمر لمدة 4 أيام من 15 – 18 يوليو 2014.

وحقق المعرض والذي شهد حضوراً وإقبالاً كثيفاً من سيدات المجتمع ووسائل الإعلام المحلية، نجاحاً كبيراً، حيث تم جمع 500 ألف درهم لصالح مبادرة سقيا الإمارات.

وقد تم تسليم الشيك إلى الهلال الأحمر الإماراتي خلال استقبال منى غانم المري، رئيسة مجلس إدارة مؤسسة دبي للمرأة ونائبة رئيسة نادي دبي للسيدات، إلى محمد الزرعوني، مدير فرع الهلال الأحمر الإماراتي في دبي، وذلك بحضور شمسة صالح، المدير التنفيذي لمؤسسة دبي للمرأة، ولمياء عبدالعزيز خان، مديرة نادي دبي للسيدات، في مقر النادي.

نجاح كبير

وفي هذا السياق، قالت قالت لمياء عبدالعزيز خان، مديرة نادي دبي للسيدات: «نحن سعداء بتنظيم معرض التصميم للأمل للسنة الثانية على التوالي، ويسعدنا أن نشهد هذا النجاح الكبير الذي حققه المعرض والذي يُعد من أبرز الفعاليات التي ينظمها النادي، وسيسهم ريع المعرض في حفر الآبار وتوفير مضخات المياه وتجهيزات تنقيتها والتي تقدمها دولة الإمارات للمناطق التي تعاني من شح في مياه الشرب حول العالم».

وأضافت: « إن النجاح الباهر الذي حققه المعرض قد فاق كل توقعاتنا، وإن دلّ ذلك على شئ فإنما يدل على الوعي الكبير الذي يتمتع به مجتمعنا الإماراتي حول العمل الخيري والإنساني، كما يُعد الدعم الذي حظينا به من الجهات الراعية والمصممات المشاركات دليلاً على روح التعاون والترابط الاجتماعي بين كافة الأفراد والمؤسسات».

مصممات إماراتيات

وقد شاركت في المعرض 16 مصممة من دولة الإمارات، حيث تم عرض مجموعات العبايات والجلابيات لـكل من: يازي، سلوشيز، آر ديزاين، هاوس أوف كفتان، آر ستايل، ديزاينرز إمباير، ذي بلاك ثريد، لمستي، عبير السويدي،اتش اف بوتيك، 1001 للعبايات، شيتو، مونوار، مريم الحمادي، كوين أوف سبيدس، وموزان، وتبرعت كل دار أزياء بمجموعة من تصاميمها والتي بيعت بسعر رمزي يقدر بمبلغ 1000 درهم فقط للقطعة في بادرة لتشجيع الزائرات على اقتناء المجموعات والتي سيذهب ريعها بالكامل لحملة سقيا الإمارات.

يذكر أنه أقيم معرض التصميم للأمل برعاية تجار دبي إحدى مبادرات غرفة تجارة وصناعة دبي كراعٍ بلاتيني، وبلومينغديلز دبي كراعٍ ذهبي، بالإضافة إلى دعم من «ماما تاني كافيه» للمأكولات التقليدية الإماراتية.

تأتي مبادرة «سقيا الإمارات» في ظل تزايد مشكلة ندرة المياه في أماكن متفرقة حول العالم خلال العقود الأخيرة، ما سبب الكثير من المشكلات التي هددت حياة ملايين البشر، الأمر الذي ينذر بتفاقم الوضع بشكل خطير حال عدم تحرك الدول والهيئات الدولية المعنية لوضع خطط وإستراتيجيات عاجلة تقدم حلولا جذرية في المناطق المهددة، حيث تشير الأرقام التي نشرتها منظمة الصحة العالمية إلى أن أكثر من 3,4 ملايين شخص يموتون سنوياً نتيجة الأمراض المتصلة بالمياه، ما يجعلها السبب الرئيسي للمرض والوفاة.

واحة المرأة الإماراتية

أطلق نادي دبي للسيدات معرض التصميم للأمل في العام الماضي، وتم جمع ما يقارب 300 ألف درهم لصالح مشروع نور الحياة، وهو أحد مشاريع مبادرة المنال الإنسانية، وذلك لعلاج مليون مصاب بالإعاقة البصرية في العالم بالتعاون مع مؤسسة نور دبي.

والجدير بالذكر أن نادي دبي للسيدات يعمل على توفير واحة للمرأة الإماراتية المعاصرة تتيح لها تطوير اهتماماتها ومواهبها في مختلف المجالات من فنون ورياضة وأزياء إلى القضايا الإنسانية والخيرية أو الأعمال.

ولا تنحصر مهمة النادي بتوفير المرافق الرياضية والترفيهية لكل سيدة فحسب، بل يسعى وبشكل أساسي إلى تحفيزها لاكتساب مهارات جديدة، وعلى الدوام يأخذ بيدها لاكتشاف ذاتها وإمكانياتها، وبالنتيجة يسهم في خلق مجتمع حديث متطور وحيوي.