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عبور 1703 من العالقين عبر معبر رفح البرى

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عبور 1703 من العالقين عبر معبر رفح البرى عبور 1703 من العالقين عبر معبر رفح البرى

بلغ إجمالى عدد العابرين لميناء رفح البرى فى اليوم الرابع لافتتاحه عقب الإفراج عن الجنود المختطفين 1703عالقين بين وقطاع غزة، حيث وصل إلى مصر قادما من قطاع غزة 964 عالقا، وغادر البلاد إلى قطاع غزة 739 عالقا، وقد تم إنهاء إجراءات عبورهم بين مصر وقطاع غزة عن طريق ميناء رفح البرى.

يذكر أنه تم تشغيل ميناء رفح البرى طبقا للآلية الجديدة اعتبارا من يوم 28 مايو 2011، وقد بلغ إجمالى عدد العابرين خلال هذه الفترة 815 ألفا و965 فردا، حيث وصل إلى مصر قادما من قطاع غزة 409 آلاف و416 شخصا، وغادر البلاد إلى قطاع غزة 406 آلاف و549 شخصا .

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