«خليفة الإنسانية» توفر وجبات صحية مدعومة لطلبة كليات التقنية

وقعت مؤسسة خليفة بن زايد آل نهيان للأعمال الإنسانية وكليات التقنية العليا مذكرة تفاهم لدعم المشاريع والأنشطة الخيرية والإنسانية التي تقوم بها المؤسسة، لا سيما مشروع المقاصف والوجبات الصحية المدعومة للطلبة.

وقع مذكرة التفاهم محمد حاجي الخوري المدير العام لمؤسسة خليفة بن زايد آل نهيان للأعمال الإنسانية، والدكتور طيب كمالي مدير كليات التقنية العليا على مستوى الدولة.

وقال الخوري إن كليات التقنية العليا تعد من أهم الصروح التربوية والتعليمية بالدولة، معرباً عن سعادته بتوقيع هذه المذكرة للتعاون في شتى المجالات، لا سيما مشروع المقاصف والوجبات الصحية المدعومة لطلبة التعليم العالي الذي توليه المؤسسة اهتماماً كبيراً في برامجها على الساحة المحلية.

وأوضح أن مؤسسة خليفة للأعمال الإنسانية حققت نجاحاً كبيراً في مشاريعها على الساحة المحلية، وبالأخص المشروع التعليمي الإنساني، حيث بلغ عدد الطلبة المستفيدين من مشروع المساعدات العينية منذ انطلاقه قبل ست سنوات أكثر من 130 ألفاً يدرسون في نحو 660 مدرسة في الدولة، وقد توسع المشروع قبل عامين لتشمل المساعدات طلبة التعليم العالي، مشيراً إلى أن فكرة مشروع تقديم وجبات صحية مدعومة للطلبة جاءت من خلال تنفيذ مشروع المساعدات العينية.

وأشار إلى أن مؤسسة خليفة للأعمال الإنسانية تعمل مع الشركاء في قطاع التعليم في الجامعات والكليات والمدارس والمعاهد الفنية على توسيع مشروع المقاصف والوجبات الصحية للطلبة والذي أطلقته المؤسسة في الأول من أكتوبر العام الماضي برعاية سمو الشيخ منصور بن زايد آل نهيان نائب رئيس مجلس الوزراء وزير شؤون الرئاسة رئيس مؤسسة خليفة بن زايد آل نهيان للأعمال الإنسانية.

وأضاف أن مبادرة المقاصف والوجبات الصحية للطلبة تعد رافداً جديداً لتوطين الوظائف، مشيراً إلى تعيين المواطنين والمواطنات لإدارة المقاصف وبيع الوجبات الصحية المدعومة مقابل راتب شهري ثابت.

خدمة مجتمعية

من جانبه، عبر الدكتور طيب كمالي عن سعادته لتوقيع هذه المذكرة مع مؤسســة خليفة بن زايد آل نهيان للأعمال الإنسانية، والتي تهدف إلى خدمة كافة شرائح المجتمع المحلي وتطوير الشراكات المحلية بين قطاعات المجتمع المختلفة.

وأكد أن كليات التقنية العليا تحرص من خلال هذه المذكرة على تطوير العلاقات والعمل على تحقيق أرقى أشكال التعاون والتنسيق مع مؤسسـة خليفة بن زايد آل نهيان للأعمال الإنسانية، بما يضمن جودة خدماتيه متميزة لطلبة كليات التقنية العليا انطلاقاً من أن الكليات تعمل وفقاً لرؤية تتمثل في إيجاد بيئة تعليمية تتواءم مع أفضل المعايير التربوية العالمية وتعد الطالب لحياة نافعة ومنتجة وتنمي لديه القدرة على التعليم المستمر والتعامل مع معطيات عصر العولمة وتسهم في تحقيق التنمية المستدامة في المجتمع انطلاقاً من أن الطالب هو محور العملية التعليمية.

وقال الدكتور كمالي إن توقيع هذه المذكرة مع مؤسسة خليفة للأعمال الإنسانية يندرج ضمن ما تسعى الكليات إلى تحقيقه من خلال التواصل وتطوير العلاقات مع مختلف قطاعات المجتمع لخدمة طلاب وطالبات كليات التقنية العليا الـ 17 على مستوى الدولة والتي تضم أكثر من 20 ألف طالب وطالبة.

وأكد أن الكليات ستسعى مع مؤسســة خليفة بن زايد آل نهيان للأعمال الإنسانية للعمل على تحقيق الأهداف المرجوة من هذه المذكرة وتطوير آفاق التعاون مستقبلاً بين مؤسسة خليفة وكليات التقنية العليا.

مذكرات متعددة

تجدر الإشارة إلى أن مؤسسة خليفة للأعمال الإنسانية وقعت العام الماضي عدداً من مذكرات التفاهم مع عدد من المؤسسات المجتمعية بالدولة، من أبرزها جامعة الإمارات وجامعة زايد وكليات التقنية العليا لدعم الطلبة من ذوي الدخل المحدود.

وتهدف المذكرات إلى تعزيز التعاون المشترك بين مؤسسة خليفة ومؤسسات التعليم العالي في المجالات ذات الاهتمام المشترك وتعزيز الشراكة الاستراتيجية خاصة بمجال تنسيق ودعم الطلبة في الجامعات من خلال تفعيل مشروع المساعدات العينية التي تقدمها المؤسسة مطلع كل عام دراسي والتي تقوم من خلاله بدعم نحو ألفي طالب وطالبة.