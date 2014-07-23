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بالأسماء.. إصابة 6 أشخاص في حادثين متفرقين برأس سدر

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بالأسماء.. إصابة 6 أشخاص في حادثين متفرقين برأس سدر بالأسماء.. إصابة 6 أشخاص في حادثين متفرقين برأس سدر

أصيب 6 أشخاص في حادثين متفرقين علي الطريق الدولي لجنوب سيناء.

 

و كان اللواء محمود الحفناوى مدير أمن جنوب سيناء قد تلقي اخطاراً من الدكتور عادل الصافورى مدير عام مستشفي رأس سدر المركزى، يفيد إصابة 6 أشخاص في حادثين متفرقين برأس سدر .

وقع الحادث اأول بالطريق الدولي لمدينة رأس يدر عندما اصطدمت السيارة رقم ( 50510 ) ملاكى اإسماعيلية بالسيارة رقم ( 1572 ف.و ) ما اسفر عنه إصابة سمير ميخائيل شنوده ( 47 ) سنة من القاهرة وهشام محمد حامد ( 37 ) سنة من اﻻقصر .

أما الحادث الثانى وقع بالقرب من منطقة موسي برأس سدر في إتجاه النفق، شرم الشيخ عندما انقلبت السيارة رقم ( 7286 ط .ج .م ) ما أسفر عنه اصابة قائدها علي ابراهيم حسن ( 47 سنة ) من الشرقيه وأبناء سقيقته آدم محمد ابراهيم عامين ويوسف 4 سنوات ووالدتهما نسرين ابراهيم حسن ( 24 سنة ) .

تم نقل المصابين الي مستشفي رأس سدر المركزى لتلقي العﻻج وتراوحت اﻻصابات بين جروح متفرقة بالجسم ، وأخطرت النيابة لتتولي التحقيق في الحادث .

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