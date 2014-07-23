الرقم 10.. يستعيد روقنه في ريال مدريد

أخيرا، استقر الرقم عشرة مع لاعب يستطيع أن يتحمل أعبائه، تسويقيا واستعراضيا.. أو هذا ما يؤمن به فلورنتينو بيريز رئيس نادي ريال مدريد بعد التعاقد مع جيمس رودريجز.

صحيفة ماركا أصدرت تقريرا يحمل عنوانا عن "الزفرة" التي أطلقها بيريز إثر إتمام ضم هداف كأس العالم 2014 من موناكو.

رقم عشرة الذي ارتداه لاسانا ديارا، عانى كثيرا ولم يجد من يتحمل عبئه في الموسم المنصرم.

إسكو تألق في بداية الموسم، ومع رحيل صاحب الرقم 10 ميسوت أوزيل، طلب ريال مدريد من صانع الألعاب الذي انضم للنادي من مالاجا ارتداء القميص.

لكن إسكو رفض..

تم عرض الرقم على لوكا مودريتش، لكن الإدارة لم ترغب في أن يحمل الكرواتي الدولي الرقم، كونه لم يبدأ مع الميرنجي بشكل مميز، بل أخذ عاما كاملا ليثبت نفسه..

ولهذا كانت الإدارة قلقة من أن يفشل لوكا مودريتش في "تحقيق المبيعات المطلوبة من الرقم 10".

وجاء رودريجز.. "لينام فلورنتينو بيريز مستريح البال" بحسب وصف ماركا.

هداف كأس العالم.. صفقة من أغلى الصفقات في تاريخ الكرة.. ولاعب هداف له جاذبيته.. الرقم 10 المثالي لسوق ريال مدريد.