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أول صور «سيلفي» في التاريخ

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يعتقد البعض أن ظاهرة «الصورة السيلفي» ظهرت في القرن الـ21، ولكن صحيفة «جارديان» البريطانية صورا تظهر أن أول صورة «سيلفي» تم التقاطها عام 1830 واستمر التقاطها على فترات متباعدة منذ عام 1900 وحتى 1980.

والصور بالترتيب التاريخي من الأقدم إلى الأحدث كالتالي:

1- التقط المصور الأمريكي روبرت كورنيليوس صورة لنفسه، ويعتقد أنها أول «سيلفي» في التاريخ وتعود إلى عام 1839

Robert Cornelius in 1839, believed to be the world's first selfie

2- سيدة غير معروفة تلتقط صورة «سيلفي» بكاميرا «كوداك براوني» حوالي عام 1900‏ أثناء العهد الإدواردي في بريطانيا

An unidentified Edwardian woman taking a selfie with a Kodak Brownie box camera around 1900

3- المصور الأمريكي جوزيف بايرون، مؤسس ستوديو «بايرون» في نيويورك، يلتقط صورة لنفسه عام 1909

Self-portrait by photographer Joseph Byron New York, 1909, founder of the Byron Company photographic studio

4- الدوقة اناستاسيا من روسيا في عام 1914

Grand Duchess Anastasia of Russia in 1914

5- المخرج الأمريكي ستانلي كوبريك يلتقط صورة لنفسه عام 1949

Stanley Kubrick 1949

6- وزير الخارجية الأمريكي الأسبق كولين باول يتلقط صورة لنفسه في خمسينيات القرن الماضي

Colin Powell in the 1950s

7- الصحفي والكاتب الأمريكي هانتر ثومبسون في الطريق لتيخوانا في ستينيات القرن المضي

Hunter S Thompson on the road to Tijuana in the 1960s

8- المصور الوثائقي توني راي جونز ام يتلقط صورة لنفسه عام 1965‏

Tony Ray-Jones at the seaside in 1965

9- رائد الفضاء الأمريكي باز ألدرين في مهمة ‏Gemini 12‎‏ عام 1966‏ وهي أول صورة «سيلقي» في الفضاء

First space selfie by Buzz Aldrin on Gemini 12 mission in 1966

10- المصور الصحفي الأمريكي تيري فينشر يلتقط صورة سيلفي بعدسة ‏fisheye‏ مثبتة في ساقه عام 1966‏

Photojournalist Terry Fincher with a fish-eye lens strapped to his foot, 1966

11- الشاعر الين جينسبيرج عام 1985‏

Allen Ginsberg, 1985

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