أول صور «سيلفي» في التاريخ

يعتقد البعض أن ظاهرة «الصورة السيلفي» ظهرت في القرن الـ21، ولكن صحيفة «جارديان» البريطانية صورا تظهر أن أول صورة «سيلفي» تم التقاطها عام 1830 واستمر التقاطها على فترات متباعدة منذ عام 1900 وحتى 1980.

والصور بالترتيب التاريخي من الأقدم إلى الأحدث كالتالي:

1- التقط المصور الأمريكي روبرت كورنيليوس صورة لنفسه، ويعتقد أنها أول «سيلفي» في التاريخ وتعود إلى عام 1839

2- سيدة غير معروفة تلتقط صورة «سيلفي» بكاميرا «كوداك براوني» حوالي عام 1900‏ أثناء العهد الإدواردي في بريطانيا

3- المصور الأمريكي جوزيف بايرون، مؤسس ستوديو «بايرون» في نيويورك، يلتقط صورة لنفسه عام 1909

4- الدوقة اناستاسيا من روسيا في عام 1914

5- المخرج الأمريكي ستانلي كوبريك يلتقط صورة لنفسه عام 1949

6- وزير الخارجية الأمريكي الأسبق كولين باول يتلقط صورة لنفسه في خمسينيات القرن الماضي

7- الصحفي والكاتب الأمريكي هانتر ثومبسون في الطريق لتيخوانا في ستينيات القرن المضي

8- المصور الوثائقي توني راي جونز ام يتلقط صورة لنفسه عام 1965‏

9- رائد الفضاء الأمريكي باز ألدرين في مهمة ‏Gemini 12‎‏ عام 1966‏ وهي أول صورة «سيلقي» في الفضاء

10- المصور الصحفي الأمريكي تيري فينشر يلتقط صورة سيلفي بعدسة ‏fisheye‏ مثبتة في ساقه عام 1966‏

11- الشاعر الين جينسبيرج عام 1985‏