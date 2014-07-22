خبير أمني يكشف سيناريو تنفيذ الهجوم الإرهابي على كمين النقطة 100 بالفرافرة

قال الدكتور مدحت الشريف، خبير الشؤون السياسية والأمنية، إنه يجب ترتيب مصر من الداخل قبل جذب الاستثمارات، مضيفًا أن الإرهاب يحاول هدم الدولة من خلال تصفية عناصر القوات المسلحة والشرطة.. وتشويه صورة الجيش وإظهاره بأنه لا يقدر على حماية جنوده.

وأكد الخبير الأمني، في لقاءه مع الإعلامي وائل الإبراشي على فضائية «دريم 2» في برنامج «العاشرة مساءً»، اليوم الثلاثاء، أن حادث الفرافرة الإرهابي، الذي استهدف كمين وتجمع للقوات المسلحة «النقطة 100» في محافظة الوادي الجديد، وذكر من خلال فيلم لرسوم جرافيكية يوضح تفاصيل وسيناريو الحادث أن « 4 سيارات تحمل 20 عنصر مسلح يحملون أعلام القاعدة هاجمت الموقع من الخلف حيث تتواجد بة وأفراد مدعمين بقذائف «الآر بي جي»، وانفجر الموقع بعد استهداف أنبوبة بوتاجاز واشتعال النيران في مخزن الذخيرة»، مضيفًا أن تم قتل 4 إرهابيين، وتم ضبط أسلحة كثيرة بعد وصول قوات الدعم.

وأضاف الشريف أن عملية غسيل المخ لهؤلاء الإرهابيين تتم من خلال جهات استخباراتية دولية تمول هذه العمليات بقصد ضرب الإستقرار المصري والإساءة للجيش.. موضحا عبر مشاهد مصورة كميات هائلة من صناديق الذخيرة والسلاح موجودة على الحدود بين مصر وليبيا قادمة من منطقة الكفرة .. مشدد على ضرورة تماسك والتفاف الشعب حول الجيش ، لأن هذه العمليات هدفها هدم وتفكيك القوات المسلحة ، في حين أون الجيش يبذل قصارى جهده للقضاء على الإرهاب.

وذكر الخبير الأمني أن العناصر الإرهابية كانت تخطط لاقتحام المبنى وتفجيره بالكامل لكنها هربت.

وأكد الخبير الأمني أن هؤلاء الإرهابيين يمثلون بالجثث ولا يعرفون الدين، ومع ذلك عندما يتم القبض عليهم تتم معاملتهم قانونيًا.

وشرح «الشريف»، طرق تهريب السلاح من ليبيا عبر منطقة الكفرة إلى داخل مصر، مضيفًا أن النقطة 100 أحبطت العشرات من عمليات تهريب السلاح القادمة من ليبيا.

وتابع الخبير الأمني: «لايوجد دولة في العالم لا تستطيع تحقيق الأمن بالكامل»، مضيفًا أن الدول المجاورة لمصر تعاني من اضطرابات أمنية وتدفع الكثير من الثمن.. مشيرا إلى أن الدولة المصرية ستقوم بتنفيذ عدد من المشروعات العملاقة اقتصاديا خلال شهر أغسطس المقبل.