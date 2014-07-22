ماذا قال رئيس ريال مدريد عن جيمس رودريجيز في حفل تقديمه؟

مدريد، (إفي): أكد رئيس ريال مدريد الإسباني فلورنتينو بيريز أنه بانتقال الكولومبي جيمس رودريجيز هداف مونديال 2014 إلى فريقه وصل إلى النادي "رجل صاحب مهارات مغرية".

وقال فلورنتينو في حفل تقديم اللاعب: "فاز فريقنا الموسم الماضي بلقبين، حققنا لقب دوري الأبطال للمرة العاشرة وأيضا كأس الملك، كان عاما رائعا ولاعبونا قدموا مستوى متميزا، الآن علينا تحسين الفريق، الألقاب هي نقطة الانطلاق نحو أهداف أخرى، واليوم وصل الينا رجل ذو مهارات مغرية".

وأشار رئيس النادي الملكي في تقديم رودريجز إلى أسطورة الريال الراحلة ألفريدو دي ستيفانو، مذكرا بأنه انتقل إلى النادي الملكي قادما من ميوناريوس الكولومبي، نفس جنسية هداف المونديال.

وأردف فلورنتينو "عمالقة تاريخنا مثل ألفريدو دي ستيفانو نجحوا في بناء أسطورة قائمة على ثقافة الفوز وعدم التخاذل، عشاق الريال دائما يرغبون في المزيد من الانتصارات والألقاب، دي ستيفانو كان الرجل الذي غير تاريخ ريال مدريد ويمكنني القول كرة القدم أيضا، وصل إلينا في 1953 قادما من كولومبيا، هذا شيء لا ننساه كمدريديين".

ووصف رئيس الريال التعاقد مع جيمس بأنه خيار من أجل المستقبل ستظهر آثاره في الموسم الذي يبدأ بنهاية أغسطس المقبل حيث أكمل "أنا في غاية الرضا عن التعاقد مع جيمس والاستقبال الذي يقدمه له المدريديون، وكثير منهم من كولومبيا، لقد كان من أبرز مواهب المونديال، طريقة لعبه الرائعة أكدته كونه من أحسن لاعبي البطولة".

وأردف فلورنتينو "لقد رد دائما بفخر حول الفريق الذي كان يرغب في اللعب له من الصغر بقوله أنه ريال مدريد، بل إنه كان معنا في بعض مباراياتنا بأوروبا في طريقنا نحو اللقب العاشر".

ووجه رئيس الريال حديثه إلى جيمس قائلا "دائما ما ستتذكر أول مرة زرت فيها البرنابيو وقلت فيها أرغب في اللعب هنا، جيمس هذا حلمك الذي بدأ، هذا الطفل الذي كان يرغب في ارتداء قميص زيدان أو راؤول أصبح الآن لاعبا في ريال مدريد، عائلتك وزوجتك وكل بلادك يجب أن تفخر بك لأنهم يعرفون التضحية التي قمت بها لارتداء هذا القميص".

وأنهى فلورنتينو حديثه بقوله "جماهير الريال ستتخلى عن روحها من أجلك في المدرجات وينتظرون منك فقط أن تقدم كل ما لديك في الملعب".

وانتقل اللاعب إلى ريال مدريد الإسباني قادما من موناكو الفرنسي في صفقة تقدر قيمتها الاجمالية بـ80 مليون يورو.