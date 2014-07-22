جيمس رودريجيز: أتمنى منح الكثير من اللحظات المفرحة لعشاق الريال

مدريد، (إفي): قال الكولومبي جيمس رودريجيز هداف كأس العالم 2014 والذي انتقل إلى ريال مدريد الإسباني أثناء حفل تقديمه إنه يأمل في منح الكثير من "اللحظات المفرحة" لعشاق النادي الملكي.

ووجه جيمس التحية لآلاف الكولومبيين الذين حضروا تقديمه في ملعب سانتياجو برنابيو حيث بدت عليه ملامح الخجل ثم توجه لارتداء طاقم الـ"ميرنجي" والنزول في الملعب لالتقاط الصور واستعراض مهاراته.

وقال اللاعب في التقديم الذي حضره رئيس النادي الملكي فلورنتينو بيريز ومجلس ادارة النادي "شكرا لكل المتواجدين هنا، آمل في منحكم الكثير من اللحظات المفرحة والفوز بالكثير من الألقاب هنا، فليحيا ريال مدريد".

وانتقل اللاعب إلى صفوف النادي الملكي قادما من موناكو الفرنسي في صفقة قدرتها وسائل الاعلام بـ80 مليون يورو.

وتألق اللاعب في بطولة كأس العالم حيث سجل ستة أهداف واختير واحد منها كأفضل هدف في المونديال.

وحضر حفل تقديم اللاعب السفير الكولومبي في إسبانيا فرناندو كاريو الذي نقل رسالة من رئيس البلد الكاريبي خوان مانويل سانتوس للاعب هنأه خلالها بالانضمام للملكي.