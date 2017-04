تفاصيل حفل “إنريكي إجلاسيس” بالساحل الشمالي‎

يحيي النجم العالمي الاسباني”انريكي اجلاسيس” حفلا غنائيا ضخما يوم السبت، بجولف بورتو مارينا بالساحل الشمالي، ويعد هذا الحفل هو الثاني لانريكي في مصر، حيث أحيا حفله الأول منذ عدة سنوات، وعبّر “انريكي” عن سعادته بتواجده في مصر من خلال هذا الحفل من خلال تغريدة عبر حسابه الرسمي على موقع تويتر ومن خلال صفحته الرسمية على موقع “فيسبوك” وعبّر بالنص: “Egypt! Coming to Golf Porto Marina in El Alamein August 9th! Tickets on sale NOW! Don’t miss it!” وقام مؤخرا بعمل فيديو ونشره على صفحته ايضاً على “فيسبوك” ليعلن عن حفله بمصر.

والحفل من تنظيم منظم الحفلات الشهير “وليد منصور” الذي عبر عن سعادته بتعاونه مع النجم العالمي “انريكي” لكونه هو التعاون الاول بينهما بعد التعاون مؤخرا مع ملك الراي العالمي “الشاب خالد” واعلن “وليد منصور” عن تفاصيل الحفل الذي تبدأ أسعار تذاكر دخوله من 300 جنيه , 500 , 1000 جنيه لتذاكر VIP كما يشارك في الحفل الدي جي العالمي “ديفيد فانديتا” الذي يتعاون معه وليد منصور للمرة الثانية، والذي صرح لنا وليد أن الاقبال على الحفل ليس فقط لوجود “انريكي” ولكن هناك العديد من الشباب والبنات سوف يحضروا الحفل لسماع مزيكا الدي جي العالمي “فانديتا” ويعد هذا الحفل ضمن مجموعة حفلات “عامر جروب” لصاحبها رجل الاعمال المصري “منصور عامر” بهدف تنشيط السياحة في مصر باشراف من “هيثم عبد العظيم” مدير ادارة المولات.