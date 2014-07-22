أخبار عاجلة

فيديو.. سعد الدين الهلالي: هناك نصوص قرآنية تحرض على الإرهاب -
محافظة الدقهلية تبدأ إعادة ترسيم الحدود مع دمياط -
محامي «قاضي الحشيش»: الإعلام سبب حصول موكلي على حكم بالمؤيد -
محافظ دمياط يجتمع بأصحاب المقاهي لبحث قرار «إغلاقها» -
نص كلمة السيسي أمام غرفة التجارة الأمريكية: أثق في دعمكم لمسار الإصلاح الاقتصادي بمصر -
مدرب حراس الإسماعيلي ينفي انتقاده للحكام -
البنك الدولى : الدولار سيصل ل 40 جنيه فى هذه الحالة -
صحيفة أمريكية: لقاء ترامب والسيسي ركز على المسائل الأمنية -
فيديو| «لم تعد الإخوان إخوة».. الجماعة تطرد شبابها من منازلهم بالسودان -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. مصر
  4. سياسية
  5. مصر 365

مندوب مصر بالأمم المتحدة يؤيد "الحماية الدولية للشعب الفلسطينى"

Google+ Print

أيد السفير معتز أحمدين خليل، مندوب الدائم لدى الأمم المتحدة، طلب الرئيس الفلسطينى محمود عباس لتقديم الحماية الدولية للشعب الفلسطينى، مضيفاً أن هذا الطلب أيدته جامعة الدول العربية وتطلعت للعمل الملموس من جانب الأمم المتحدة لتقديم الحماية للشعب الفلسطينى".

وطلب "خليل" فى كلمة ألقاها أمام مجلس الأمن الدولى، مساء اليوم الثلاثاء، من إسرائيل ضروة الاستماع للنداءات المتواصلة لوقف الحرب والاقتناع بأن الاحتلال لن يأتى بالحل الأمنى، موضحا أن الاحتلال الإسرائيلى سيأتى بمزيد من عدم الاستقرار والموت وجرائم الحرب.

واستشهد مندوب مصر الدائم لدى الأمم المتحدة كلمته بمقال لصحفى إسرائيلى مستقل قبل الهجمة البرية على قطاع غزة يقول، "الصواريخ تنفجر فى المدينة التى أحبها أكثر من غيرها فى العالم ورؤية الطائرات الإسرائيلية وهجماتها لا يدعونى إلى الفخر، فهناك سجنان أحدهما فى الضفة الغربية وغزة وسجن الضفة الغربية يشبه سجنا فيه دواع أمنية ذات حد أدنى من الحماية، وفى غزة سجن عالى الأمن ويستحيل الخروج منه، والسجناء لا يحبون من اعتقلوهم ولكن الأطفال من الممكن أن يغفروا من أجل الرغبة لمواصلة الحياة أوقفوا إطلاق النار".

nawnatega.gif
>G53cecc462dfb7.jpg
stripnews2013.png

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

مصر 365

    الكلمات الدلائليه
مواضيع متعلقة
نص كلمة السيسي أمام غرفة التجارة الأمريكية: أثق في دعمكم لمسار الإصلاح الاقتصادي بمصر

نص كلمة السيسي أمام غرفة التجارة الأمريكية: أثق في دعمكم لمسار الإصلاح الاقتصادي بمصر

أسعار العملات اليوم الثلاثاء 4 إبريل 2017 في بنك مصر

أسعار العملات اليوم الثلاثاء 4 إبريل 2017 في بنك مصر

سعر الذهب اليوم الثلاثاء 4 إبريل 2017 في مصر

سعر الذهب اليوم الثلاثاء 4 إبريل 2017 في مصر

سحر نصر: ترامب وعد بضخ استثمارات أمريكية في السوق المصري

سحر نصر: ترامب وعد بضخ استثمارات أمريكية في السوق المصري