مندوب مصر بالأمم المتحدة يؤيد "الحماية الدولية للشعب الفلسطينى"

أيد السفير معتز أحمدين خليل، مندوب مصر الدائم لدى الأمم المتحدة، طلب الرئيس الفلسطينى محمود عباس لتقديم الحماية الدولية للشعب الفلسطينى، مضيفاً أن هذا الطلب أيدته جامعة الدول العربية وتطلعت للعمل الملموس من جانب الأمم المتحدة لتقديم الحماية للشعب الفلسطينى".

وطلب "خليل" فى كلمة ألقاها أمام مجلس الأمن الدولى، مساء اليوم الثلاثاء، من إسرائيل ضروة الاستماع للنداءات المتواصلة لوقف الحرب والاقتناع بأن الاحتلال لن يأتى بالحل الأمنى، موضحا أن الاحتلال الإسرائيلى سيأتى بمزيد من عدم الاستقرار والموت وجرائم الحرب.

واستشهد مندوب مصر الدائم لدى الأمم المتحدة كلمته بمقال لصحفى إسرائيلى مستقل قبل الهجمة البرية على قطاع غزة يقول، "الصواريخ تنفجر فى المدينة التى أحبها أكثر من غيرها فى العالم ورؤية الطائرات الإسرائيلية وهجماتها لا يدعونى إلى الفخر، فهناك سجنان أحدهما فى الضفة الغربية وغزة وسجن الضفة الغربية يشبه سجنا فيه دواع أمنية ذات حد أدنى من الحماية، وفى غزة سجن عالى الأمن ويستحيل الخروج منه، والسجناء لا يحبون من اعتقلوهم ولكن الأطفال من الممكن أن يغفروا من أجل الرغبة لمواصلة الحياة أوقفوا إطلاق النار".