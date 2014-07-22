البابا تواضروس يشكّل لجنة لبحث المشكلات المالية بإحدى كنائس فرنسا

أصدر البابا تواضروس الثانى، بابا الإسكندرية وبطريرك الكرازة المرقسية، قرارا بابويا رقم 6 لسنة 2014 لبحث بعض المشكلات المالية فى كنيسة الملاك ميخائيل ومار جرجس فى باريس بفرنسا.

ونص القرار على: "بخصوص بعض المشكلات المالية فى كنيسة الملاك ميخائيل ومار جرجس فى باريس بفرنسا تقرر تشكيل لجنة فحص من نيافة الأنبا كيرلس أسقف ميلانو والنائب البابوى لأوروبا والأنبا لوقا الأسقف العام بفرنسا والقس يوسف منصور من إيبارشية هولندا على أن تقوم اللجنة بأعمالها وتقدم تقريرا خلال شهرين على الأكثر من تاريخه".