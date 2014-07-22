أخبار عاجلة

فيديو.. سعد الدين الهلالي: هناك نصوص قرآنية تحرض على الإرهاب -
محافظة الدقهلية تبدأ إعادة ترسيم الحدود مع دمياط -
محامي «قاضي الحشيش»: الإعلام سبب حصول موكلي على حكم بالمؤيد -
محافظ دمياط يجتمع بأصحاب المقاهي لبحث قرار «إغلاقها» -
نص كلمة السيسي أمام غرفة التجارة الأمريكية: أثق في دعمكم لمسار الإصلاح الاقتصادي بمصر -
مدرب حراس الإسماعيلي ينفي انتقاده للحكام -
البنك الدولى : الدولار سيصل ل 40 جنيه فى هذه الحالة -
صحيفة أمريكية: لقاء ترامب والسيسي ركز على المسائل الأمنية -
فيديو| «لم تعد الإخوان إخوة».. الجماعة تطرد شبابها من منازلهم بالسودان -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. مصر
  4. سياسية
  5. مصر 365

البابا تواضروس يشكّل لجنة لبحث المشكلات المالية بإحدى كنائس فرنسا

Google+ Print

أصدر البابا تواضروس الثانى، بابا الإسكندرية وبطريرك الكرازة المرقسية، قرارا بابويا رقم 6 لسنة 2014 لبحث بعض المشكلات المالية فى كنيسة الملاك ميخائيل ومار جرجس فى باريس بفرنسا.

ونص القرار على: "بخصوص بعض المشكلات المالية فى كنيسة الملاك ميخائيل ومار جرجس فى باريس بفرنسا تقرر تشكيل لجنة فحص من نيافة الأنبا كيرلس أسقف ميلانو والنائب البابوى لأوروبا والأنبا لوقا الأسقف العام بفرنسا والقس يوسف منصور من إيبارشية هولندا على أن تقوم اللجنة بأعمالها وتقدم تقريرا خلال شهرين على الأكثر من تاريخه".

nawnatega.gif
>G53cecc3e546b3.jpg
stripnews2013.png

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

مصر 365