البحوث الإسلامية: فتاوى جواز الزكاة للمقبوض عليهم مخالفة للشرع

أكد الدكتور محمد الشحات الجندى، عضو مجمع البحوث الإسلامية، أن فتاوى بعض شيوخ جماعة الإخوان بجواز التبرع للزكاة لأنصارهم المقبوض عليهم، من أجل إخلاء سبيلهم ليس لها أى سند شرعى فى الإسلام.

وأضاف "الجندى"، فى تصريحات خاصة لـ"اليوم السابع"، أن شيوخ جماعة الإخوان يبررون لأنفسهم، ويسعون إلى إيجاد أسانيد لتحقيق أهدافهم، مؤكدا أن تلك الفتاوى لا أساس لها فى الشرع، وليست من الإسلام.

وكان أحد أنصار الجماعة، قد دعا إلى دفع الزكاة إلى أنصار الإخوان المقبوض عليهم، ككفالة لإخلاء سبيلهم.