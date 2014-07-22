محمد عبد القدوس: "الصحفيين" ملك أبنائها وروزاليوسف مدرسة الهواء النظيف

قال محمد عبد القدوس، عضو مجلس نقابة الصحفيين، إنه قد يتعجب البعض من أن تنظم لجنة الحريات بنقابة الصحفيين، ليلة فى حب الراحل عبد الله كمال، رغم الخلافات الكثيرة التى كانت بينه وبين الراحل.

وأضاف "عبد القدوس"، خلال كلمة ألقاها فى حفل التأبين، الذى تنظمه لجنة الحريات، أن نقابة الصحفيين ملك لكل أبنائها، ومن هنا حرصت على تكريم الراحل، مشيرا إلى أن جريدة روزاليوسف تعد مدرسة الهواء النظيف.

وأكد عضو نقابة الصحفيين، أنه احترم عبد الله كمال لتمسكه بمبادئه رغم تغير أحوال السياسة، موضحا أنه ظل ثابتا على مبادئه.