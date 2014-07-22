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عمرو زكي: لدي عرضين في قبرص والبرتغال.. والأولوية للزمالك

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عمرو زكي: لدي عرضين في قبرص والبرتغال.. والأولوية للزمالك عمرو زكي: لدي عرضين في قبرص والبرتغال.. والأولوية للزمالك

يفاضل عمرو زكي مهاجم منتخب بين عرضين في أوروبا بخلاف رغبة نادي الزمالك في ضمه مجددًا هذا الصيف.

وقال عمرو زكي: "وصلني عرضين من البرتغال وقبرص، ولكن الأولوية بالنسبة لي في مصر هو نادي الزمالك".

وأضاف في تصريحات تليفزيونية "أنفذ برنامجا تأهيليا في دبي بعد إجراء جراحة في الركبة، وسأكون جاهزًا للمباريات أول سبتمبر".

وأوضح المهاجم الدولي "لن أساوم الزمالك، سبق أن تنازلت عن نصف مستحقاتي، واستفاد النادي من احترافي 50 مليون جنيه".

وأتم "تحدثت مع ميدو وأحمد سليمان، ولكن لم أناقش الأمر مع مرتضى منصور، وإذا لم أعود للزمالك، سأظل مشجعًا له".

وكان الرجاء البيضاوي آخر محطات عمرو زكي، ولكنه تعرض لإصابة في الركبة، ليفسخ عقده مع النادي المغربي.

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