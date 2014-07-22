«رويترز»: كنيسة في غزة تأوي مسلمين فارين من القصف الإسرائيلي

قالت وكالة «رويترز» للأنباء، الثلااثء، في تقرير،إن «نحو ألف مسلم فلسطيني فروا من القصف الإسرائيلي، الذي دمر حيهم في مدينة غزة، وجدوا مأوى في مبنى نادرا ما يدخلونه، إذا ما دخلوه على الإطلاق، وهو مبنى كنيسة الروم الأرثوذكس، الذي يرجع إلى القرن الثاني عشر الميلادي».

وأضاف التقرير: «رغم الجدران السميكة التي يرجع تاريخها إلى فترة الصليبيين لا تمثل كنيسة القديس بروفوريوس ملاذا أمنا تماما، فقد قصفت طائرة إسرائيلية بعد قليل من وصولهم حقلا قريبا لتتساقط الشظايا المتطايرة على الكنيسة وتلحق أضرارا بالمقابر».

وأشار التقرير: «الأطفال الذين جاءوا من حي الشجاعية، حيث استشهد نحو 72 فلسطينيا كثيرون منهم أطفال ونساء أثناء القتال بين القوات الإسرائيلية وعناصر (حماس) كانوا مشغولين بلعب كرة القدم في الفناء، ووتابعت الأمهات أطفالهن وهن جلوس على حشايا ومقاعد بلاستيكية قدمتها الكنيسة كما قدمت لهم أيضا الطعام والأغطية واللعب».

وقال كبير الأساقفة، ألكسيوس لـ«رويترز» بينما كانت أصوات الأطفال الصغار تسمع خارج مكتبه: «فتحنا الكنيسة من أجل مساعدة الناس، هذا هو واجب الكنيسة ونحن نفعل ما في وسعنا لمساعدتهم».

وقال رئيس أقلية الروم الأرثوذكس في غزة، وهي أكبر طائفة مسيحية : «في البداية كان يوجد 600 شخص واليوم وصلوا إلى 1000 معظمهم من الاطفال والنساء، بعض هؤلاء الاطفال عمرهم أسبوع».

ويقيم نحو 1400 مسيحي فقط -من الأرثوذكس والكاثوليك والبروتستانت، بين أكثر من 1.8 مليون مسلم مما يعني أنهم يشكلون 0.8 % من عدد السكان في قطاع غزة المزدحم الذي تسيطر عليه «حماس»، حسب «رويترز».