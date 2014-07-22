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رسميا .. ريال مدريد يضم جيمس رودريجيز لـ6 سنوات

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رسميا .. ريال مدريد يضم جيمس رودريجيز لـ6 سنوات رسميا .. ريال مدريد يضم جيمس رودريجيز لـ6 سنوات

أعلن نادي ريال مدريد رسميا تعاقده مع الكولومبي خيمس رودريجيز لمدة 6 سنوات قادما من موناكو الفرنسي.

وخضع رودريجيز يوم الثلاثاء لإجراءات الفحص الطبي في إسبانيا، قبل إعلان الملكي مدريد عن إتمام التعاقد رسميا مع مهاجم منتخب كولومبيا.

ولم يعلن الموقع الرسمي لمدريد قيمة الصفقة، إلا أن التقارير الصحفية تشير أنها لم تقل عن الـ80 مليون يورو.

هداف كأس العالم 2014 لفت أنظار الجميع بأداء مبهر مع منتخب بلاده كولومبيا، ليسهم في كتابة تاريخ مع والوصول إلى دور ربع النهائي لأول مره في التاريخ.

وأكد النادي الملكي أن تقديم رودريجيز لوسائل الإعلام سيكون يوم الثلاثاء في تمام الساعة الثامنة داخل ملعب سانتياجو بيرنابيو.

وكان رودريجيز قد صرح في وقت سابق عن حلمه باللعب لمدريد، قائلًا: "أحترم كل الفرق كثيرا، ولكنني مستعد أن أذهب إلى ريال مدريد وأنا مغمض العينين".

ويعتبر التعاقد مع خيمس هو ثاني صفقات مدريد في سوق الانتقالات بعد انتداب متوسط الميدان الألماني توني كروس.

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فيديو اليوم السابع

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