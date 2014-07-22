موناكو: انتقال رودريجيز لريال مدريد من أكبر الصفقات في تاريخ كرة القدم

مدريد، (إفي): أكد نادي موناكو أن انتقال صانع الألعاب جيمس رودريجز لصفوف ريال مدريد، يعد من بين "أكبر الصفقات المبرمة في تاريخ كرة القدم".

وقال موناكو في بيان "النادي لم تكن لديه أي نية لبيع اللاعب، لكن وصلنا لنقطة اتفاق متمثلة في أن قيمة الصفقة ستكون مفيدة لجميع الأطراف. موناكو يفخر لكونه صاحب أحد أكبر الصفقات في تاريخ كرة القدم"، في إشارة لقيمة انتقال جيمس لصفوف الملكي والتي تقدرها وسائل الإعلام بـ80 مليون يورو.

وأبرز نائب الرئيس والمدير العام للنادي، فاديم فاسيليف أن موناكو، وصيف الدوري الفرنسي "يفخر لمساعدته جيمس رودريجز، الذي كشف عن موهبته للعالم بلقبه كهداف مونديال البرازيل".

وأضاف فاسيليف أنه بالتعاقد مع الكولومبي (23 عاما) صاحب ستة أهداف في المونديال، يكون ريال مدريد قد ضم "لاعبا رائعا قدم أشياء عظيمة" في موسمه الوحيد مع موناكو.

وأوضح أنه رغم أن النادي سيفتقد جيمس رودريجز، أحد من ساهم بشكل كبير في عودة موناكو لدوري الأبطال، لا تزال الإدارة بحسبه تمتلك طموحا كبيرا لتعزيز الفريق لمواصلة التحسن في الموسم المقبل.