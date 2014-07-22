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جاريث بيل يرحب بجيمس رودريجيز

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جاريث بيل يرحب بجيمس رودريجيز جاريث بيل يرحب بجيمس رودريجيز

مدريد، (إفي): رحب الويلزي جاريث بيل لاعب ريال مدريد الإسباني بالكولومبي جيمس رودريجز في صفوف النادي الملكي.

وكتب بيل عل حسابه بشبكة (فيسبوك) الاجتماعية "لاعب عظيم آخر ينضم إلى ريال مدريد، مرحبا بجيمس رودريجز، استمتع اليوم".

يذكر أن اللاعب الويلزي، الذي يعتبر الأغلى في العالم حيث وصل سعره إلى 100 مليون يورو، سبق ورحب أيضا بالألماني توني كروس الذي انتقل هو الآخر للنادي الملكي منذ أيام.

وأعلن ريال مدريد عن انتقال رودريجز قادما من موناكو الفرنسي حيث تقدر قيمة الصفقة بحوالي 80 مليون يورو، وفقا لما تقوله تقارير اخبارية.

يشار إلى أن اللاعب حصل على جائزتي هداف المونديال وأفضل هدف في كأس العالم 2014 بالبرازيل.

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