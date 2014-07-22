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رئيس كولومبيا يبدى فخره بجيمس رودريجيز بعد انتقاله للريال

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رئيس كولومبيا يبدى فخره بجيمس رودريجيز بعد انتقاله للريال رئيس كولومبيا يبدى فخره بجيمس رودريجيز بعد انتقاله للريال

بوجوتا، (إفي): أبدى الرئيس الكولومبي خوان مانويل سانتوس فخره بمواطنه جيمس رودريجيز الذي انتقل رسميا إلى ريال مدريد الإسباني.

وكتب سانتوس على حسابه بشبكة (تويتر) الاجتماعية "يالك من مدعاة للفخر يا جيمس رودريجيز، شكرا لكونك قدوة لشباب كولومبيا، بمجهودك واصرارك يمكنك الوصول لأبعد مدى".

ولم تتأخر الخارجية الكولومبية هي الأخرى في التعليق على انتقال نجم منتخب بلادها من موناكو الفرنسي إلى ريال مدريد الإسباني حيث كتبت في حسابها على نفس الشبكة "شكرا جيمس رودريجز لاظهارك لكولومبيا أمام العالم، أنت فخر لبلادنا".

يشار إلى أن اللاعب حصل على جائزتي هداف المونديال وأفضل هدف في كأس العالم 2014 بالبرازيل.

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