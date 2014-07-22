بالفيديو و الصور..محافظ الإسماعيلية يكرم 45 من أوائل الشهادة الثانوية العامة والأزهرية

قام اللواء أحمد بهاء الدين القصاص محافظ الاسماعيلية، بتكريم الطلاب والطالبات العشر الأوائل على الشهادتين الثانوية العامة والثانوية الأزهرية بقسميها الأدبى والعلمى المتفوقين الذين حصدوا المراكز الأولى على مستوى المحافظة لهذا العام الدراسى 2013/2014، وذلك فى احتفالية كبيرة نظمتها محافظة الاسماعيلية بالتعاون والتنسيق مع مديرية التربية والتعليم والمنطقة الأزهرية، وبحضور اللواء أحمد زهرة السكرتير العام للمحافظة واللواء محسن حلمى السكرتير العام المساعد والدكتور نبوى باهى وكيل وزارة التربية والتعليم بالاسماعيلية وفضيلة الشيخ وحيد عايش وكيل الوزارة للمنطقة الأزهرية بالاسماعيلية وعدد كبير من قيادات التربية والتعليم و وسط حشد كبير من أولياء الأمور والطلاب الناجحين فى الشهادتين الثانوية العامة والثانوية والأزهرية قام محافظ الاسماعيلية بتسليم الطلاب والطالبات المكرمين شهادات التقدير والهدايا العينية تقديرا لتفوقهم وفى بداية الاحتفالية حرص محافظ الاسماعيلية على الوقوف دقيقة حدادا على أرواح الشهداء وخاصة ضحايا الحادث الأرهابى الأخير لشهداء الوادى الجديد .

وفى كلمته التى ألقاها المحافظ بهذه المناسبة، أشاد المحافظ بجهود أبناؤه الطلاب المتفوقين كما أشاد بدور الأباء والأمهات وأولياء الأمور والأساتذة والقائمين على العملية التعليمية مؤكدا على اهمية وضرورة مواصلة مشوار التفوق والنجاح من أجل بناء مستقبل مصر وتقدمها .

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