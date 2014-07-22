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كاثرين أشتون تنفي توقيع عقوبات على روسيا

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كاثرين أشتون تنفي توقيع عقوبات على روسيا كاثرين أشتون تنفي توقيع عقوبات على روسيا

كاثرين أشتون

نفت مفوضة السياسة الخارجية والأمن بالاتحاد الأوروبي كاترين أشتون اليوم الثلاثاء أن يكون مجلس الاتحاد قد وافق على عقوبات جديدة ضد روسيا.

وذكرت وكالة أنباء (إيتار تاس) الروسية أن مصدرا دبلوماسيا من داخل مجلس الاتحاد الأوروبي كان قد أفاد بأن وزراء خارجية الدول الأعضاء بالاتحاد والبالغ عددهم 28 قرروا توسيع العقوبات ضد الأفراد والشركات في روسيا وأوكرانيا لأنهم يعتبرونها المسئولة عن تصعيد النزاع في جنوب شرق أوكرانيا.

وكانت آشتون قد قالت في تصريح سابق لها إن مجلس الاتحاد الأوروبي طلب مراجعة القاعدة القانونية التي يمكن له العمل على أساسها من أجل توسيع العقوبات ضد موسكو.

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