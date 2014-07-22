إستخراج 5000 بطاقة شخصية للسيدات غير القادرات

في ظل ما قامت به وزارة التنمية الإدارية، بالتعاون مع المجلس القومي للمرأة في المرحلة الأولى، من إستخراج بطاقات الرقم القومي للمرأة في عدد من المحافظات، والتي تصرف من نفقة وزارة التنمية الإدارية، حيث أنتهت الوزارة من عملية إجراء إستخراج المرحلة الأولى أوائل مايو .

تم إستخراج 5000 بطاقة الرقم القومي بالقليوبية للسيدات الصفير قادرات في المرحلة الأولى وفى الأيام القادمة سوف يتم استكمال استخراج باقي البطاقات ليسهل على السيدات الإدلاء بأصواتهن في الانتخابات ولكي تتمكن المرأة من الحصول علي الخدمات التي تقدمها الدولة والتعامل مع الجهات الحكومية.