مرفت التلاوي تعرب عن أسفها لحادث الفرافرة خلال اجتماع مشروع “المرأة للعمل”

أعربت السفيرة مرفت تلاوى رئيس المجلس القومى للمرأة، عن بالغ أسفها لما حدث أول أمس بالفرافرة وفقداننا لخيرة شباب مصر، قائلة “أن ما حدث سيقوى من عزيمتنا وسيجعلنا نواجه هذا التحدي الكبير ويوضح مدى خطورة المؤامرة التي تجرى على مصر، وأننا نساء ورجالاً سنتصدى لهذا المخطط الشيطاني الذي لا يريد لمصر أن تنهض وترتقي وتنجح في خطوات التنمية والوصول إلى انتخابات حرة وبناء الدولة الحديثة ، مؤكدة أن ما نفعله اليوم هو جزء من بناء مصر” .

جاء ذلك خلال كلمتها في الإجتماع الأول التنفيذي لمشروع “المرأة للعمل”، والذي عقده المجلس القومي للمرأة أمس وينفذ بين مجلس التنفيذ الصناعي والمجلس القومي للمرأة وذلك في إطار تفعيل “البرنامج القومي للتدريب من أجل التشغيل ” ، هدف الاجتماع عرض الإطار العام للمشروع بحضور مقرري المجلس بالمحافظات ومفوضي جمعيات الرائدات الريفيات بهدف وضع آليات التعاون لتنفيذ بروتوكول التعاون الذي وقعه المجلس القومي للمرأة بالتعاون مع وزارة الصناعة والتجارة والاستثمار ،حيث من المقرر أن يستهدف التدريب 50 ألف فتاة وسيدة في جميع محافظات الجمهورية للالتحاق بسوق العمل المصري.