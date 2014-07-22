رئيس الوزراء اليابانى يجرى اتصالا هاتفيا بنتنياهو لبحث الأوضاع في غزة

أجرى رئيس الوزراء الياباني شينزو آبي، محادثات هاتفية مع نظيره الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، لبحث الاوضاع فى غزة وطالبه خلالها بالتبكير في التوصل إلى هدنة وسط القتال الدموي في قطاع غزة بين حركة حماس وإسرائيل، وذلك حسبما أفادت الحكومة اليابانية اليوم الثلاثاء.

وذكرت وكالة أنباء “كيودو” اليابانية أن آبي حث نتنياهو خلال المحادثات التي استمرت 30 دقيقة على التحلي بضبط النفس لأقصى درجة، معربا عن قلقه الشديد من ارتفاع حصيلة القتلى في صفوف الإسرائيليين والفلسطينيين بشكل كبير منذ الهجوم البري الذي بدأ في وقت سابق من هذا الشهر.

وأبدى آبي الدعم لقرار إسرائيل قبول المقترح المصري لوقف إطلاق النار، داعيا نتنياهو لاتخاذ تحرك جريء من أجل تحقيقه.