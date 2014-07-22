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بالصور ..تطوير شبكة الكهرباء واستكمال رصف الشارع الرئيسي بعزبة السادات بمطروح

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بالصور ..تطوير شبكة الكهرباء واستكمال رصف الشارع الرئيسي بعزبة السادات بمطروح بالصور ..تطوير شبكة الكهرباء واستكمال رصف الشارع الرئيسي بعزبة السادات بمطروح

قام اللواء بدر طنطاوى الغندور محافظ مطروح، بتفقد منطقة عزبة السادات بالكيلو الواحد بمدخل مدينة مرسي مطروح، للوقوف على مطالب ومشكلات الأهالي وسرعة حلها .

وقرر المحافظ، فرض 10 ألاف جنيه غرامة لمقاول أعمال الصرف بمدخل طريق الريفية لإلقاء مخلفات الأعمال وإغلاق الطريق العام.

كما قرر المحافظ، سحب مفاتيح سيارة مسئول شركة الصرف الصحي بمطروح وعدم تحركها إلا بعد تغطية إحدي غرف الصرف بمدخل عزبة السادات لعدم الإكتراث بأرواح المواطنين والإهمال الذي قد يتسبب في سقوط الأطفال بها ، وسرعة تغطيتها خلال ساعة واحدة ، مع إعطاء مهلة 48 ساعة لإنهاء الأعمال بغرفة صرف صحي أخري لم يستكملها مقاول التنفيذ بالمرحلة الثانية للصرف الصحي ، ومنع أي مقاول متقاعس أو لسوء إنهاء أعماله من التعاقد مع المحافظة أو أي جهة تعمل داخل المحافظة.

و قرر المحافظ أيضًا، إحالة مسئول شركة مياه الشرب المكلف بمرافقة المحافظ خلال الجولة للتحقيق لتأخره عن الحضور لرد على شكاوي المواطنين بالمنطقة .
> كما قرر المحافظ سحب رخصة وبطاقة قائد دراجة بخارية كان يستقلها ثلاثة شباب ومخالفة قانون المرور.

وطالب المحافظ، من مدير شركة كهرباء البحيرة بعمل مقايسة لمطالب واحتياجات المنطقة من أعمدة الكهرباء وتطوير الكهرباء وتحويلها من الأسلاك الهوائية إلى أرضية ودعم الأعمدة بالكشافات لإنارة المنطقة.

كما طالب المحافظ، من رئيس مدينة مرسي مطروح ومديرية الطرق بسرعة توفير البنتومين لاستكمال رصف الشارع الرئيسي بالمنطقة و كذلك سرعة إزالة القمامة والحفاظ على نظافة المنطقة.

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