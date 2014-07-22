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من الأجمل بفستان Valentino؟

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من الأجمل بفستان Valentino؟ من الأجمل بفستان Valentino؟

الإثنين 21-07-2014 16:26

نشاهد تنوعاً واختلافاً كبيراً في إطلالات النجمات مع اختلاف ستايل كل نجمة وذوقها، وفي الفترة الأخيرة لفتنا اختيار النجمتين إيما ستون Emma Stone وأوليفيا باليرمو Olivia Palermo لنفس الفستان القصير من "Valentino".

ظهرت الممثلة الشابة إيما ستون بهذا الفستان في شهر أبريل الماضي، وأعجبنا بتنسيقها له مع حذاء بني جميل حمل اسم الدار نفسها، أما أوليفيا باليرمو فقد اختارت طريقة أكثر جرأة لارتداد الفستان نفسه، حيث نسقته مع حذاء مزين بطبعات ملونة وحقيبة خضراء بتصميم مميز.

أيهما كانت الأجمل بهذا الفستان؟

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سيدتي