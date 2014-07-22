نجمات MBC يتألقن بأجمل الإطلالات الرمضانية

في كل عام تجمع شبكة "MBC" نجومها على مائدة سحور سنوية احتفالاً بشهر رمضان المبارك، وقد حضر سحور هذا العام نخبة من نجوم ونجمات الشاشة العربية، وتألق كل منهم بإطلالة أنيقة وساحرة كالعادة.

كان القفطان المغربي حاضراً بقوة في حفل سحور "MBC"، حيث اختارته النجمة أحلام بلون وردي وإطلالة ناعمة، كما اختارته شذى حسون، بالإضافة إلى الممثلتين السوريتين مها المصري وديما الجندي، بينما ظهرت مذيعة "صباح الخير يا عرب" علا فارس بإطلالة فريدة بالبشت الذي حمل توقيع المصممة السعودية مشاعل الراجحي.

ومن ناحية أخرى اختارت العديد من النجمات فساتين السهرات الجميلة، مثل: النجمة الشابة كارمن سليمان، وأنيقات لبنان أنابيلا هلال التي كانت متألقة بفستان ذهبي لمّاع، و نادين نجيم التي ظهرت بفستان حمل رائع وأنيق، بالإضافة إلى نيكول سابا بفستانها السماوي الناعم.

ويبدو أن النجمات المصريات قد اتفقن على ارتداء الفساتين الناعمة البسيطة فظهرت الفساتين البيضاء الناعمة في إطلالة يسرا ووفاء الكيلاني، واختارت هند صبري فستاناً كحلياً بتصميم بسيط وناعم، وقد وفقت بعض النجمات في اختيار الإطلالات المناسبة بينما لم يحالف الحظ البعض الآخر، فلم تحسن الإعلامية لجين عمران اختيار التسريحة المناسبة لفستانها المزين بالريش الأسود.

شاهدي إطلالات النجمات في سحور "MBC"، واختاري الأجمل بينها.

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