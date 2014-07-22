استوحي إطلالتك في العيد من الفاشينيستا المفضّلة لديك

لقد أثبتت الفاشينيستات ومدوّنات الموضة العربيّات أنهنّ يتمتّعن بأناقة طاغية، ويمتلكن أسلوباً معاصراً في الموضة، جعلهنّ يتفوّقن حتّى على نظيراتهن الأجنبيّات. لذلك، اخترنا لك اليوم أجمل وأحدث إطلالاتهنّ لتستوحي منها إطلالتك المميّزة في العيد، ولتختاري الأقرب إلى ذوقك وأسلوبك في الموضة.

- دانا الطويرش اختارت إطلالة بسيطة، ولكن أنيقة؛ وهي عبارة عن قميص رسميّ بأكمام كبيرة، وبنطال أسود، مع حزام على الخصر.

- زهرة ليلي ارتدت تنّورة مزركشة باللونين الأسود والأبيض الرائجين كثيراً، وقميصاً قطنيّاً. وقد زيّنت الإطلالة بعقد كبيرة، فبدت إطلالتها كلاسيكيّة وناعمة.

- نادية حسن اختارت إطلالة أنثويّة Lady-Like؛ وهي عبارة عن تنّورة ضيّقة تصل إلى الركبة، ذات خصر عالٍ، مع قميص بأكمام كبيرة وشفافة.

- جيسيكا قهواتي بدت متألّقة بالفستان الذهبيّ القصير، مع الحذاء الملوّن. وقد أحسنت اختيار اللون الذهبيّ، إذ إنّ الألوان المعدنيّة رائجة جداً في هذا الموسم.

- عهد غريزي بدت بإطلالة عصريّة ومبتكرة، إذ ارتدت تنّورة بنقشة المربّعات مع قميص قصير، وحقيبة Chanel، باللون الزهري اللامع.

- جيهان بن جازية أطلّت بلوك أنثويّ، يجمع بين الكلاسيكيّة والعصرية؛ وهو عبارة عن تنّورة مع كسرات وقميص قطني، وحذاء مميز مع شرائط فوق الكاحل.

- ريما زهران اختارت البنطلون المعرّق الرائج جداً في هذا الموسم، مع قميص حريري، وحزام لفّته على الخصر بطريقة مميّزة.

- تالا السمّان بدت في إطلالة راقية جداً بالفستان الطويل باللون الكحلي، مع الحذاء الفضيّ من Gianvito Rossi. وأضافت عصرية على الإطلالة من خلال الأقراط والحقيبة.

- ديالا مكي اختارت إطلالة صيفيّة منعشة، حيث ارتدت "تايور" من التويد باللون الأخضر القويّ، مع حقيبة زرقاء.

- أندريانا شدياق بدت جذابة بهذا الفستان الأسود الكلاسيكيّ الذي اختارته، والذي أضافت إليه بعض الحيوية بالحقيبة الحمراء.

- دلال الدوب بدت بإطلالة هادئة وأنيقة بألوان الباستيل الرائجة، وتحديداً بالأصفر الفاتح، الذي ناسبها كثيراً، خصوصاً على التنورة الكبيرة المميّزة.

- العنود بدر اختارت إطلالة كلاسيكيّة مع لمسات عصريّة، هي عبارة عن تنّورة Pencil مع زخرفات شرقيّة، وقميص من قماش الشيفون الأسود.

- دانا الوالي أيضاً اختارت اللون الأصفر، لكن على فستان طويل يصلح للمناسبات الرسميّة. وقد اختارت معه اكسسواراً ذهبياً وحقيبة يد باللون الأبيض.

- آلاء البلخي أطلّت بلوك هادئ أيضاً بألوان الباستيل. وقد اختارت الأخضر الباهت، على فستان بقصّة القميص، وحملت حقيبة مميّزة من تصميمها.

أيّ إطلالة من إطلالات الفاشينيستات نالت إعجابك؟ وهل ستعتمدين إحداها لإطلالتك الخاصّة بعيد الفطر؟

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