إكسسواراتك في العيد من وحي عروض ميلان

الاكسسوارات هي لعبة مدينة ميلان التي تتقنها باحتراف كبيرة. والأحذية والحقائب هي جزء مهم من عالم الصناعة الجلديّة في هذا البلد، بل إنّ كثيراً من دور الأزياء الإيطالية قد بدأت مشوارها مع الاكسسوارات الجلديّة، قبل انتقالها إلى الثياب؛ ما جعلها مخلصة لهذه المكمّلات التي تُشبه رشّة الملح في الطعام. وقد ظهرت في عروض أسبوع ميلان لصيف هذا العام مجموعة كبيرة من الأحذية التقليدية والمعاصرة، خصوصاً الصنادل الصيفيّة، وأحذية المصارعين الرومان (Gladiator)، التي تُربط بشرائط على الساق، مع عودة لأحذية (Mule shoes) ذات الأصول الفرنسية، والتي تتميّز بخلوّها من الجزء الخلفي، ممّا يُعطي الراحة للقدم كي تضرب على قاعدة الحذاء، أثناء المشي، محدثة صوتاً محبّباً. أمّا الحقائب فقد كانت متوسّطة الحجم، مع ظهور للحقائب الصغيرة (كلاتش) المزيّنة بالرسوم والفصوص اللمّاعة.

وإليك أبرز ملامح الاكسسوارات كما قدّمها أسبوع ميلان لصيف هذا العام:

• الابتعاد عن نقشات الزهور التي كانت غالبة على عروض الموسم الماضي، وإبدالها بالرسوم المطبّعة وفنون الفوتوشوب المنقوشة على الأنسجة والاكسسوارات. ويُمكن أن نأخذ ما قدّمته دار Prada كنموذج لهذا التحوّل.

• عودة الأحزمة والحقائب المشرشبة المزيّنة بشرائط رفيعة (Spaghetti). وقد ظهرت هذه الموضة في عرض MaxMara ودار Gucci، فيما لعبت الأحزمة، بشكل عام، دوراً في إكمال الطلّة وتحديد رشاقة الخصر ونحافته، كما في عرضي Dolce & Gabbana و Emporio Armani.

• استخدام العملات النقديّة في الاكسسوارات التي ستكون إحدى أبرز ملامح الموضة في هذا الموسم. وقد ظهرت بشكل خاصّ في عرض دار Dolce & Gabbana، التي وظّفتها بعدّة طرق، منها رسم طبعات النقود الأثريّة على الثياب، واستخدام العملات المعدنية لتزيين الحقائب والأحزمة والصنادل.

• ظهور النظارات الشمسيّة التي غلب عليها الطابع الخمسينيّ، خصوصاً النوع الذي يُعرف بعين القطّةcat eye sunglasses.