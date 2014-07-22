Roger Vivier تقدّم حقيبة جديدة ووجهاً إعلانياً جديد

اختارت علامة "روجيه فيفير" Roger Vivier العارضة العالمية Ambra Medda لتكون سفيرة إبداعه وتميّزه. إذ ستكون Ambra الوجه الإعلاني لحقيبة "ميس فيف" Miss Viv الجديدة من مجموعة خريف وشتاء 2014-2015.

حقيبة Miss Viv المصصمة بطريقة عصرية أنيقة تعبّر وتتناسب مع إحساس وشخصية Ambra Medda، وهي متوافرة بعدة ألوان كالأحمر القويّ والأزرق والهافانا والفانيلا والأصفر. كما تقدّم العلامة لعشاق التغيير والموضة مجموعة محدودة من Miss Viv’ L’ArcoBaleno وتعني قوس القزح بالإيطالية وهو كإسم الموقع الإلكتروني الخاص بالعارضةAmbra Medda . الحقيبة مظللّة بالترتر الفضي اللمّاع بتماوج ألوان قوس القزح وتجسد هذه الحقيبة المتميزة وتعبّر عن التعاون بين Vivier و Ambra بكافة أشكاله.

هذه الحقيبة المتميزة تجدونها الآن في بوتيك Roger Vivier في قلب عاصمة الموضة بيروت التي تزيّن وسطها التجاري بهذه العلامة الباريسية المتميزة .