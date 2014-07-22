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"الشباب والرياضة" تتبنى إعداد كراسة القيم لطلاب المدارس

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أعلن المهندس خالد عبد العزيز، وزير الشباب والرياضة أن الوزارة بصدد إعداد كراسة يوضع على غلافها الخلفى بعض المبادئ والقيم الأخلاقية والدينية، وسيتم طباعتها بمطابع الوزارة، على أن يتم توزيعها على طلاب المدارس الابتدائية والإعدادية بمحافظات الصعيد والمحافظات الحدودية، والقرى والنجوع المحرومة من الخدمات مع بداية العام الدراسى الجديد.

قال عبد العزيز إن "الكراسة التى سيتم إعدادها بالتعاون مع وزارتى التعليم والأوقاف، ستسهم فى بث رسائل موجهة من المبادئ والقيم الأخلاقية والدينية، وذلك لترسيخ الأخلاق الفاضلة والقيم النبيلة فى نفوس الطلاب وتشكيل عقلية الطفل من الصغر من خلال تواجد القيم أمامه طوال استخدام تلك الكراسات".

يشار إلى أن تلك الرسائل سيتم وضعها من خلال وزارة الشباب والرياضة "الإدارة المركزية للبرلمان والتعليم المدنى" وممثل من وزارة الأوقاف، وممثل من وزارة التربية والتعليم.

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