الخميس.. وزارة الشباب والرياضة تحتفل بليلة القدر

يستضيف مسرح وزارة الشباب والرياضة، يوم الخميس المقبل، الاحتفالية التى تنفذها الإدارة المركزية للبرامج الثقافية والتطوعية بوزارة الشباب والرياضة، بمناسبة ليلة القدر للعام الهجرى.

تتضمن الاحتفالية ندوة دينية يترأسها الدكتور أسامة الأزهرى، المشرف العام على مكتب رسالة الأزهر، بالإضافة إلى تقديم فقرات فنية من التواشيح والأغانى الدينية للفرقة المصرية للموسيقى والغناء التابعة للهيئة العامة لقصور الثقافة.

يشار إلى أنه سيتم على هامش الاحتفالية توزيع جوائز الفائزين فى المسابقة الإسلامية الكبرى ومسابقة البحوث والبرمجيات.